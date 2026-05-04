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總統賴清德近日突破中國封鎖，成功出訪友邦史瓦帝尼，國民黨祝福賴訪問順利；對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（3）日說，少來，國民黨根本不是在祝福，而是想方設法批判；他直言，任何隨著中共起舞的在台組織，其存在跟中共一樣噁心。國民黨文傳會主委尹乃菁表示，國民黨祝福賴清德到中華民國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼進行訪問一切順利、鞏固邦誼。賴總統的國安和外交團隊，在歷經之前以總統專機出訪史瓦帝尼，因為嚴重誤判國際形勢，導致總統出訪喊卡，國安和外交團隊應記取教訓，深刻檢討，不容重蹈覆轍，傷害中華民國的國格與尊嚴。對此，葉耀元發文表示，「少來」，國民黨根本就不是在祝福賴清德，而是想方設法批判府院，什麼叫做「因為嚴重誤判國際形勢，導致總統出訪喊卡，國安和外交團隊應記取教訓，深刻檢討」？我國在上次出訪唯一碰到的問題，是在出訪前就公開訊息，讓中共有足夠的時間去計畫如何破壞我國的出訪行動。葉耀元質疑，為什麼國民黨不去批判外交封鎖我國的中共政權，反而要反過來去罵民進黨政府誤判國際情勢呢？「我們沒有誤判，我們只是持續的看到中共政權的下流無下限罷了」，隨著中共起舞的任何在台組織，其存在跟中共一樣噁心。