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台中市議會今(4)日進行水利、都發、建設紫業務質詢，市議員吳佩芸針對「污水下水道建設進度」質詢指出，根據內政部最新統計，台中市接管率僅27.58%，長期位居六都之末，呼籲市府應正視老舊社區因管線修改成本過高，導致民眾接管意願低落的現狀，並重新檢討補助制度。吳佩芸援引內政部國土管理署今年3月數據，對比六都表現：台北市已突破八成，新北約七成，高雄逾五成，台南與桃園也分別有30%與28%左右的表現，而台中市僅27.58%，是六都中唯一未達三成的城市。對此，水利局長范世億表示，此數據落差主因在於國土署統計母數採「戶籍數」而非實際「用戶數」，市府已多次建議中央修正統計方式，以真實反映建設成效。吳佩芸進一步指出，目前推動阻力多集中在屋齡20至40年的老舊社區。因涉及管線重整、分流系統甚至增設抽水設備，50戶規模的社區需自費約100至200萬元，100戶以上更上看400萬元。雖然市府於去年提高廢除化糞池補助至6萬5千元，但並未涵蓋最昂貴的「管線修改」費用，在通膨壓力下，住戶實際負擔依然沉重。范世億指出，台中市目前的接管補助標準與台北市一致，並提醒民眾「越晚接管費用越高」。他表示，水利局願積極配合社區召開說明會，協助管委會說服住戶，強調接管後可省下抽水肥費用並改善環境衛生。吳佩芸最後強調，提升污水接管率不僅是工程指標，更是民生問題。她呼籲水利局應研議將「主要工程費用」納入補助範圍，實質降低民眾負擔，共同提升市民生活品質。