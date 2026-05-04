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▲梅莉史翠普（左圖）在《穿著PRADA的惡魔2》中穿的流蘇外套，GD也在台北大巨蛋演唱會上亮相過。（圖／20th Century Studios臉書、fanplusonedotcom IG）

▲此件七流蘇外套為比利時品牌Dries Van Noten 2025 秋冬系列的女裝外套。（圖／20th Century Studios臉書）

電影《穿著PRADA的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）熱映中，穩坐全台票房冠軍，相關話題在網路上延燒，有網友發現片中「米蘭達」梅莉史翠普穿的一件流蘇外套，與韓國流行天王G-DRAGON（GD、本名權志龍）去年在台北大巨蛋演唱會上的華服為同一套，出自比利時品牌Dries Van Noten，兩大巨星意外撞衫，可見服裝造型師品味有志一同。梅莉史翠普飾演的米蘭達在《穿著PRADA的惡魔2》中一場開會結束走進電梯的戲，刻意抖動身上的七彩流蘇外套，展現《Runway》雜誌總編輯的霸氣與堅韌性格，不少眼尖的影迷發現，GD去年底在台北大巨蛋舉行的 [Übermensch] 演唱會上，也穿過該件外套。GD和梅莉史翠普撞衫的話題在社群平台引發熱議，網友紛紛表示：「我三月多看到預告就發現了，想說怎麼沒人發文」、「看到第一瞬間想說這不是龍去年大巨蛋的那件外套嗎」、「他們都好厲害，能這麼好的詮釋出自己的風格」、「我覺得米蘭達將這件穿得很好看」、「看到的時候真的馬上想到龍！」據了解，該件流蘇外套為比利時高級時裝品牌Dries Van Noten 2025 秋冬系列的女裝外套，它以異材質拼貼、解構與流動剪裁的服裝，展現高街藝術風格，成功駕馭高難度混搭，而設計師Dries Van Noten被譽為「時尚界的園藝師」，以獨特的色彩和層次感在國際時尚圈獨樹一幟。《穿著PRADA的惡魔2》於4月29日在台灣上映，首日票房即突破新台幣1215萬元，登上全台票房冠軍，同時刷新今年最高首日開片紀錄，亦為疫情後劇情與喜劇類型電影最佳開局。該片上映五天，全台票房粗估已經突破8665萬元，顯示本片在台灣市場同樣具備強大吸引力。《穿著PRADA的惡魔2》目前亦已躋身2026年全球票房排行榜第七名，並持續向更高名次邁進。