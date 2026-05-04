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台北市「安鼠之亂」讓不少民眾擔憂，市府投藥方式也引發議論，有人擔憂在公園投藥會讓毛小孩誤食。環境部長彭啓明則說，投藥有一定的規範，但未來會要求市府公布投放老鼠藥地點，避免讓飼主帶毛小孩上廁所時受到干擾。對於北市街頭出現老鼠，市府也多處投藥，但有民眾反映在公園投藥可能會讓寵物誤食。彭啓明今（4）日出席立法院衛環委員會，會前接受媒體聯訪時表示，投藥有一定規範，如誘鼠盒不讓毛小孩可接觸到，未來也考慮要求市府公布投放老鼠藥地點，避免民眾帶毛小孩上廁所受到干擾。彭啓明建議，地方首長應跨局處統合、定期開會，因為不少民眾反映北市多處有老鼠蹤跡，而老鼠可能從夜市攤販、餐廳跑到公園、下水溝或家裡。他表示，市府首長應親自開會督導，並定期與市民報告。彭啓明也說，網友提供老鼠地圖，這部分是蠻好的做法，應對症下藥，透過環境衛生整潔、市府一起動員，「有決心才能解決鼠患。」