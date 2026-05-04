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賴清德2日透過臉書表示，他在稍早抵達友邦史瓦帝尼。中國外交部回應，賴清德鑽進外國飛機偷溜出台灣，偷渡式鬧劇淪為國際笑柄。對此，前立委林濁水3日在臉書反擊，相比於2002年前副總統呂秀蓮赴印尼遭拒一事，賴清德搭乘史國國王專機且獲總理親自接機，場面體面根本不是偷渡中國外交部回應，賴清德在宜蘭發生地震後僅幾小時，棄島內民生於不顧，偷偷鑽進一架外國飛機溜出台灣，大肆揮霍公帑，上演「偷渡式」外竄鬧劇，淪為國際笑柄，拉長「台獨」醜行清單。對此，林濁水在臉書發文指出，一覺醒來看到賴清德現身史瓦帝尼，「令人振奮，大大吐了一口鳥氣！」面對中共氣炸開嗆此行違背一中原則，林濁水毫不客氣回擊，直言一中原則早就被突破太多次。他點出核心關鍵，認為一個中國原則實在太一廂情願，早就和兩岸兩國的現實嚴重脫節，「虛不勝實，理所當然」。針對中南海高分貝狠酸台灣搞「偷渡外交」，林濁水直言，這說法很難聽，而且完全不是事實。他翻出歷史紀錄打臉，點名真正的偷渡外交是發生在2002年，當時的前副總統呂秀蓮繞過印尼中央，私下和不對盤的雅加達省長蘇特里尤索那（Sutiyoso）講好飛往印尼，結果慘遭印尼官方拒絕入境。反觀這次賴清德出訪，不僅搭乘史國專機，更有史國總理親自到機場迎接，「排場夠體面，哪來的偷渡？」林濁水狠酸，國民黨過去頻頻唱衰，認為台灣不承認九二共識就會寸步難行、咎由自取。如今賴清德順利出訪，「看看沒有九二共識有什麼了不起？國民黨倒不必尷尬，但是清醒過來很益健康，很要緊。」