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▲Lisa S.近日宣布復出時尚界，不料她的面貌意外引發兩極討論。（圖／微博@芒果撈小萌主）

51歲藝人吳彥祖在2010年與混血名模Lisa S.結婚、2013年誕下一女吴斐然（Raven）。雖然吳彥祖曾坦言夫妻已進入無性生活，但一家三口依然過得非常幸福甜蜜。隨著吳彥祖睽違6年回歸香港影壇，推出《寒戰1994》，一直將生活重心放在家庭的Lisa S.也宣布復出時尚界，並進軍小紅書曬出毫無修圖的近況，不料47歲的她竟被說：「太顯老」。吳彥祖妻子Lisa S.近日宣布復出，並進軍小紅書公開近況，她透過影片表示自己過去都在照顧女兒、支持老公、練習馬術，「如今我覺得是時候重返時尚界了，作為我這個年紀的女性，很多事情會變得很不一樣，這會是一場旅程，我很高興你們能和我一起踏上這個旅程。」但不料Lisa S.的面貌卻意外引發兩極討論，有人認為47歲的她保養非常好，自然展現的鬆弛感也別有一番氣質。但也有人認為她已出現老態，「看起來老很多，感覺不只47歲。」吳彥祖與Lisa S.在2002年，因合作拍攝雜誌封面結緣，兩人一見鍾情後便開始熱戀，並在交往8年後，於2010年步入禮堂。婚後Lisa S.放下時尚名模身分，毅然而然地將生活重心轉往家庭，定居美國陪伴家人、養育女兒，並默默支持丈夫的事業。Lisa S.（本名Lisa Selesner）出生於摩納哥，生父是中法混血兒，母親為美國猶太人。父母在她兩歲時離異，她於紐約由繼父Gary Selesner（現凱薩皇宮的總裁）和母親共同撫養長大。Lisa S.在14歲時於美國被星探發掘，曾走遍國際伸展台。2001年轉向香港發展，參與大量名牌平面廣告與走秀，還參演過《飛鷹》、《寶貝計劃》等香港電影。