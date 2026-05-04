央行在第一季理監事會宣布放寬第二屋貸款上限1成，台股也不斷飆漲，大盤來到4萬點，但房市交易似乎沒有跟著熱絡起來，根據六都地政局公布的4月建物買賣移轉棟數，總計1萬5685棟、月減14.2％、年減7.1％，比起3月下滑，台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，目前買賣雙方對消息解讀各異，加上台股在3、4月的漲勢，吸引不少資金流入，讓房市仍在盤整期。
六都買賣移轉棟數年減7％ 僅高雄增加
六都公布今年4月的買賣移轉棟數，分別為台北1981棟，月減17.9%，年減6.7%；新北3504棟，月減20.7%、年減7.9%；桃園2894棟，月減15.3%，年減16.6%；台中3142棟，月減1.7%，年減2%；台南1585棟，月減13.7%，年減10.4%；高雄2579棟，月減14.1%，年增3%；總計六都共15685棟，為近8年同期新低，月減14.2%，年減7.1%；累計1到4月六都共6萬2688棟，則為近9年同期最低，年減3.4%。
央行微鬆綁尚未有成效 買賣雙方沒共識
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，3月中下旬央行針對第2屋貸款成數上修1成的政策鬆綁效應，不過買賣雙方對消息解讀各異，造成價格認知差距，因此在價差大的地區，買賣磨合時間仍長。今年3到4月間，股市從不到33000飆上4萬點，強勁漲勢吸納市場游資，也讓投資人持續將焦點放在股市，但當股市面臨高位盤整時，資金往房市多元配置的可能性也可望增加。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，高雄過去幾年曾因科技業投資話題帶動房市，但短期內價量衝高後，遇盤整拉回也明顯，不過今年4月由於基期較低，加上新興區近期有「棋琴文合苑」、「崑庭敦品」等案交屋，使4月買賣轉量衝破200棟，比去年同期的97棟大增上百棟，成為助威高雄年增率收紅的關鍵。
短期股市資金排擠 中長期仍穩健
中信房屋研展室副理莊思敏指出，4月買賣移轉棟數較3月明顯下滑，降幅超過1成。依過往市場節奏，3、4月原本是傳統房市旺季，但今年整體表現卻相對疲弱，呈現「旺季不旺」的情況。除了4月連假導致工作天數減少、新案交屋量縮減等因素外，股市的資金排擠效應更是關鍵。儘管短期內房市受到資金排擠效應影響，但從中長期來看，市場基本面仍具一定支撐力。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年過年時間比去年晚，加上年後買氣並未快速回籠，因此4月建物買賣移轉棟數多呈現衰退表現，觀察今年買氣雖然年後復甦腳步較慢，但就在央行第一季理監事會議針對第二間房貸微放寬後，年後遞延買盤就出現回籠，交易量3月下旬到4月都出現回溫，觀察後面的建物買賣移轉棟數可能有機會開始轉正，不過目前房市景氣還在築底階段，進場購屋仍是以自用當道，整體仍在盤整格局未變。
房市進入盤整期 回歸長期置產
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，受目前信用管制措施等政策發酵，致使市場觀望氛圍濃厚，反觀台股發展則相對熱絡，磁吸熱錢流入，令投資置產族群相對冷落房市；其中，新北與台南雙雙創下2017、2018年以來同期新低量，顯見過去依賴跨區買盤支撐的重劃區買盤，在打房後冷卻速度超乎預期。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，目前房市進入盤整期，市場已轉由剛需主導，建議財務穩健且有自住需求的購屋族，可趁目前市況較冷，可提升看屋頻率，多比較、多議價，有機會以「甜甜價」撿便宜；至於今年房市已全面回歸長期置產，投資型買盤應審慎評估進場壓力，避免在高利率與政策緊縮環境下，承受市場波動壓力，穩中求進才是2026年房市的關鍵。
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六都公布今年4月的買賣移轉棟數，分別為台北1981棟，月減17.9%，年減6.7%；新北3504棟，月減20.7%、年減7.9%；桃園2894棟，月減15.3%，年減16.6%；台中3142棟，月減1.7%，年減2%；台南1585棟，月減13.7%，年減10.4%；高雄2579棟，月減14.1%，年增3%；總計六都共15685棟，為近8年同期新低，月減14.2%，年減7.1%；累計1到4月六都共6萬2688棟，則為近9年同期最低，年減3.4%。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，3月中下旬央行針對第2屋貸款成數上修1成的政策鬆綁效應，不過買賣雙方對消息解讀各異，造成價格認知差距，因此在價差大的地區，買賣磨合時間仍長。今年3到4月間，股市從不到33000飆上4萬點，強勁漲勢吸納市場游資，也讓投資人持續將焦點放在股市，但當股市面臨高位盤整時，資金往房市多元配置的可能性也可望增加。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，高雄過去幾年曾因科技業投資話題帶動房市，但短期內價量衝高後，遇盤整拉回也明顯，不過今年4月由於基期較低，加上新興區近期有「棋琴文合苑」、「崑庭敦品」等案交屋，使4月買賣轉量衝破200棟，比去年同期的97棟大增上百棟，成為助威高雄年增率收紅的關鍵。
中信房屋研展室副理莊思敏指出，4月買賣移轉棟數較3月明顯下滑，降幅超過1成。依過往市場節奏，3、4月原本是傳統房市旺季，但今年整體表現卻相對疲弱，呈現「旺季不旺」的情況。除了4月連假導致工作天數減少、新案交屋量縮減等因素外，股市的資金排擠效應更是關鍵。儘管短期內房市受到資金排擠效應影響，但從中長期來看，市場基本面仍具一定支撐力。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年過年時間比去年晚，加上年後買氣並未快速回籠，因此4月建物買賣移轉棟數多呈現衰退表現，觀察今年買氣雖然年後復甦腳步較慢，但就在央行第一季理監事會議針對第二間房貸微放寬後，年後遞延買盤就出現回籠，交易量3月下旬到4月都出現回溫，觀察後面的建物買賣移轉棟數可能有機會開始轉正，不過目前房市景氣還在築底階段，進場購屋仍是以自用當道，整體仍在盤整格局未變。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，受目前信用管制措施等政策發酵，致使市場觀望氛圍濃厚，反觀台股發展則相對熱絡，磁吸熱錢流入，令投資置產族群相對冷落房市；其中，新北與台南雙雙創下2017、2018年以來同期新低量，顯見過去依賴跨區買盤支撐的重劃區買盤，在打房後冷卻速度超乎預期。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，目前房市進入盤整期，市場已轉由剛需主導，建議財務穩健且有自住需求的購屋族，可趁目前市況較冷，可提升看屋頻率，多比較、多議價，有機會以「甜甜價」撿便宜；至於今年房市已全面回歸長期置產，投資型買盤應審慎評估進場壓力，避免在高利率與政策緊縮環境下，承受市場波動壓力，穩中求進才是2026年房市的關鍵。