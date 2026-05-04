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▲ 台南市長黃偉哲今天走入熊本市中心花畑廣場活動現場，走訪攤位、與民眾互動，介紹台南美食與農特產品。（圖／南市府提供）

台南市長黃偉哲今（4）日出席日本熊本「台灣祭in KUMAMOTO 2026－台南ランタン祭－」，並走入熊本市中心花畑廣場活動現場，走訪攤位、與民眾互動，介紹台南美食與農特產品，讓台南特色在當地生活場域中被看見與體驗。隨著高科技公司設廠、台南—熊本直飛航線開通，雙方交流更加頻繁，也為觀光、農產與產業合作帶來新的契機。黃偉哲認爲，台南與日本長期以來互動密切，無論在觀光、農產或產業領域都有良好基礎，此次透過台灣祭將台南鹽水月之美術館燈籠、美食與文化帶進熊本市中心，不僅讓日本民眾更貼近認識台南，也有助於提升台南農產品在日本市場的能見度。黃偉哲也指出，台南擁有完整產業基礎，包括南科半導體聚落、沙崙智慧綠能科學城及柳營科技工業區等優勢，未來也期待透過更多實質交流，促進產業合作與投資機會。南市府表示，此次行程除參與台灣祭活動外，也透過與地方政府、企業及相關單位交流，進一步深化台南與日本九州地區的合作關係，未來南市府也將持續透過直航與各項交流平台，推動台南農特產品拓展海外市場，同時深化觀光與產業合作，讓台南在國際舞台上持續被看見。