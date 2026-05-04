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▲尹恩惠（如圖）把泳裝駕馭太好，網友瘋狂留言詢問她身上的泳裝是什麼品牌。（圖／IG@y1003_grace）

韓國女星尹恩惠近日透過IG分享泳裝美照，再度掀起話題。她po出一系列在泳池與度假村拍攝的照片與影片，大方展現緊實身材與凍齡美貌，讓不少網友驚呼「完全不像41歲」，許多網友還被她的泳裝燒到，狂問「是哪個牌子的泳裝？」還有人更直呼當年《宮野蠻王妃》中的申彩靜彷彿回來了！從尹恩惠的IG貼文可見，她在陽光下悠閒放鬆，不論是倚坐在躺椅上，或是在泳池邊輕鬆自拍，都散發自然不做作的魅力，展現出自在愜意的一面。其中，她身穿天藍色系修身泳裝入鏡，勻稱曲線與結實線條格外吸睛，幾乎看不出已經41歲的歲月痕跡。她一邊擺出各種輕鬆姿勢，一邊對著鏡頭露出燦爛笑容，整體狀態相當亮眼，也讓粉絲紛紛留言讚嘆保養得宜。有趣的是，由於尹恩惠把泳裝駕馭得太好，許多網友都被大生火，紛紛留言問她：「是哪個牌子的泳裝？」、「太漂亮了，好好奇品牌資訊！」此外，她戴著太陽眼鏡在陽光下比出V字手勢的畫面，更添活潑氣息。影片中則可見她以俏皮動作與鏡頭互動，流露出一貫的可愛風格，讓人再次感受到尹恩惠獨有的親和魅力。尹恩惠在1997年以女團Baby V.O.X出道，之後轉戰演員，生涯代表作之一就是2006年演出的《宮野蠻王妃》，她在劇中飾演太子妃申彩靜一角，以甜美外貌與精湛演技獲得大成功，登上事業高峰，之後也持續活躍於戲劇與綜藝領域。