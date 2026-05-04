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嘉義「皮克敏」活動爆紅引發全台關注，台中舊城區是否有機會複製？台中市議員黃守達、王立任、謝志忠、張玉嬿今（4）日於質詢時指出，友善步道不僅是交通議題，更是觀光命脈。然而，台中市竟有高達76%的人行道寬度未達標，黃守達說，市府數據與市民體感存有嚴重落差，要求市府借鏡台北建置「人行道視覺化管理系統」，別讓殘缺的步道阻礙城市發展。黃守達引述國土管理署資料指出，台中市人行道現況與中央規範有顯著落差。依規範建議，人行道淨寬以2.5公尺以上為宜，但台中市竟有76.57%的路段未達此標準；此外，淨寬不足1.5公尺者占近四成，甚至有5.65%不足0.9公尺。他質疑，市府宣稱人行道「適宜性」提升至83%，卻忽略了樹根隆起、路面破損及串聯不足等現實問題，「數據很好看，市民體感卻很差」。針對人本交通的改善，黃守達強調，單靠硬體拓寬不足夠，應效法台北市建立「人行道管理系統」與視覺化平台，套疊路段設施地圖，並加入民眾直接通報機制。此舉不僅能打破局處本位主義，更能讓修復與規劃數據化、透明化。王立任表示，目前人行道普遍存在電桿、變電箱占用及施工品質不穩等問題。黃守達最後強調，若能建立完整的人行道路網，將有助於串聯舊城區的美術館、文學館及文創園區，將交通建設轉化為推動文化觀光的強大工具。建設局長陳大田表示，若要爭取大型觀光活動，環境整備是前提。市府已在舊城區投入資源，但確實受限於原有路幅與道路條件，未來會持續優化。