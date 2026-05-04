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【唐綺陽星座運勢週報5/4-5/10】本週水星在金牛，關注金錢與務實面向的議題，眾人在思維上轉為踏實，避免虛幻夢想。週三冥王星逆行，迎來劃時代改變的契機點，對天蠍座與水瓶座的影響較為有感，領略社會結構改變帶來的變化。週二火木四分相，內部紛爭白熱化或呈現劇烈的討論，星盤上20-21度有星者週末感受愉快順心。星象影響：水星進金牛、冥王星逆行、火木四分相。12星座個別影響金牛：避免因完美主義失去信心，感情多聚焦契合之處雙子：資源不足需務實以待，感情多留時間給彼此相處天蠍：工作易恍神應多謹慎，感情要重視承諾避免失信水瓶：工作遇挑剔型需多擔待，感情轉念樂觀會更順利巨蟹：心思回歸家庭及內在，感情在居家特點展現魅力獅子：工作別固執多聽各方意見，感情避免執著傷害關係魔羯：事業上容易受人情勒索，感情太博愛容易招惹是非雙魚：工作面臨新局需觀察判斷，桃花機會多但無中意者牡羊：工作進度超前有斬獲，感情直接了當心意相通處女：工作享受鬥智成就感，感情發揮幽默感幫助加分天秤：氣場強大有貴人提拔，感情提振精神與能量更有利射手：務實態度能帶來好運，感情魅力靠外表與品味提升