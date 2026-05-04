我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市近日遭民進黨猛攻鼠患問題嚴重，不過民進黨市議員林亮君今（4）日卻被週刊爆料設局誘導北市環保局投藥，隨後反過頭來將環保局回報的結果發在臉書上，痛罵公園「滿地老鼠藥」，整起事件根本就是「既藥誘藥」，帶風坑害敬業除鼠的基層公務員。對此，台北市政府環保局局長徐世勳痛心表示，對第一線同仁所造成的傷害感到非常的難過。台北市長蔣萬安今日受訪表示，從年初開始市府跨局處一直很認真在處理老鼠問題，這部分還是要給堅守崗位、敬業付出的基層一個公道。蔣萬安今日下午出席臺北市115年度五一勞動節表揚大會，並於會前受訪。針對林亮君被週刊爆料設局誘導北市環保局投藥，蔣萬安表示，市政府一直以來都非常努力在處理老鼠問題，跨局處從年初開始，這部分還是要給堅守崗位、敬業付出的基層一個公道。媒體詢問最近很多脆（Threads）友發文，是否覺得老鼠問題變成政治口水？蔣萬安表示，市政府一直以來跨局處在進行處理老鼠問題，從年初開始都沒有鬆懈，中央也說疫情沒有升溫，還是要為基層同仁說幾句話，他們敬業付出堅守崗位，這部分也要還他們一個公道。蔣萬安說，今天上午召集跨局處會議再次研擬各個面向，進行處理老鼠問題，接下來會擬定很具體的因應措施。針對民進黨近期猛打老鼠問題，北市府副發言人魏汶萱表示，南鼠北送事件，不就是一種認知作戰嗎？這怎麼會是台灣人對自己人應該做的事呢？請民進黨好好約束相關人員。