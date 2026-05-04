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紙風車與白沙屯媽祖結緣多年！3 年後終於相見

▲昨（3）日拱天宮二媽乘著粉紅超跑鑾轎遊庄後，抵達了《順風耳的新香爐》演出地，三進三出前往紅壇，並看完了整齣戲。（圖／紙風車劇團臉書）

粉紅超跑衝上舞台賜福！紙風車受封「媽祖最強業務員」

國內知名表演藝術團體「紙風車劇團」於昨（3）日晚間，前往苗栗白沙屯拱天宮履行三年之約，演出媽祖題材經典大戲《順風耳的新香爐》。演出結束後發生了感人的神蹟，白沙屯「二媽」在觀戲後，竟破天荒地衝上舞台，親自為紙風車全體劇組工作人員賜福，並交代「」的重要任務，讓劇組與現場大批信眾感動萬分。紙風車劇團與白沙屯拱天宮的緣分可追溯至三年前。當時廟方邀請紙風車為拱天宮建廟 160 週年慶典演出，但劇團因遠赴歐洲為烏克蘭難民加油，最終遺憾錯過。今年 1 月，紙風車 368 環台表演在台中外埔彩排時，白沙屯后里分會的媽祖鑾轎驚喜現身並駐足觀賞，種種因緣也促成了本次回到拱天宮的「還願演出」。開演前，紙風車創辦人李永豐帶領團隊誠心團拜，廟方也貼心地特別設壇，讓喜愛看戲的媽祖能近距離欣賞。昨（3）日拱天宮二媽乘著鑾轎遊庄後，抵達了《順風耳的新香爐》演出地點，入席後看完全程表演。沒想到謝幕之後，粉紅超跑鑾轎突然一個轉彎直衝上舞台，隨後停在舞台上，親自為紙風車的團員、演員與志工等人賜福，突如其來的神蹟讓劇組成員接連落淚，紛紛跪地向媽祖婆表達感謝。紙風車劇團回憶，當時全團跪著接收媽祖聖旨，媽祖婆們也很明確給了紙風車一個任務：「」，這也顯現出媽祖婆們有多麼疼愛小孩子。