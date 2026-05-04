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國民黨副主席季麟連日前口出狂言稱，若立法院長韓國瑜涉及賣黨求榮，將建議「開除黨籍」；鄭麗文則出面滅火，稱「已經翻頁」，但資深媒體人趙少康不買單，今（4）日午後受訪時開嗆，「頁有這麼好翻嗎？」，那法院都可以關了。針對季麟連失言一事，鄭麗鄭麗文今上《千秋萬事》指出，季麟連當時的脫序、衝動談話，沒有人事先知道，讓大家都非常傻眼，實屬意外！事實上，沒有人質疑韓院長，所以也不需要做任何處理。鄭麗文更強調，這麼一點點、一句話而已，沒有造成什麼傷口，國民黨有這麼脆弱嗎？韓院長有這麼脆弱嗎？這件事情已經翻篇、過去了，有人故意要把這件事擴大、操作，用心非常奇怪。至於季麟連和韓院長幾十年的兄弟，他們之間的事情會自己去解決。對此，趙少康痛批，「韓國瑜沒那麼脆弱，但這樣就可以公然罵人嗎？說人家賣黨求榮？這是不可以的！任何事情都有它的是非原則在，韓國瑜很堅強就可以羞辱他？這是兩回事，怎麼混在一起呢？」針對外界揣測整起事件是精心安排的橋段，趙少康質疑，是有人在後面慫恿這件事？慫恿季去罵韓？誰去慫恿的？要把這人找出來，「這麼容易就可以翻頁過去，那法院就可以關門，都不要幹了，都不用告來告去，反正罵人騙人殺人都可以翻頁，頁有這麼好翻嗎？」趙少康直言，每個人都有情感，但不能說罵人就叫做情感豐沛，「那殺人也說情感豐沛，然後就把人殺了？」，事件至今，季麟連都還沒有道歉，「四不態度」不回應、不道歉、不處分、不下台，那誰也強求不了誰，之後就承擔後果。