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▲李鎮錫在IG證實明年3月來台開咖啡廳。（圖／IG@seok_lj）

出演戀愛實境節目《單身即地獄3》爆紅的韓國男星李鎮錫，近年積極拓展事業版圖，與台灣的緣分也持續加深，繼先前多次來台旅遊、鬆口有意在台開設咖啡廳後，他今（4）日透過IG正式發文，證實品牌「CASANELLO」將於明年3月進軍台北，消息一出立刻引發粉絲熱議。李鎮錫在貼文中證實開店日期：「明年三月，CASANELLO帶著對這座城市的嚮往，即將在台北展開一段全新的旅程。」他透露，目前團隊正處於緊鑼密鼓的籌備階段，從空間設計到整體體驗都希望做到最好，因此以既興奮又謹慎的心情投入準備，並坦言這是品牌極具意義的第一步，希望能獲得大家的支持與關注。事實上，李鎮錫過去就多次表達對台灣的喜愛，不僅在社群分享品嚐小籠包、珍珠奶茶的心得，也曾現身士林夜市與健身房打卡，甚至穿上印有「愛台灣」的服裝展現親民形象，早在2025年，他便以中文發文透露有意在台開店，如今正式公布開幕時程，被視為「開發台灣市場」的重要里程碑。此外，李鎮錫原本就在首爾經營咖啡廳CASANELLO，累積一定人氣與口碑，不少粉絲更將其店鋪列為朝聖景點，此次將品牌延伸至台北，預料將打造兼具質感與話題性的空間，隨著開幕時間正式曝光，不少粉絲已經敲碗表示「一定要朝聖」、「終於等到來台開店」，讓CASANELLO尚未開幕就先掀起一波關注熱潮。