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▲因為演唱會當天要做的事太多，讓尊崩潰。（圖／人生肥宅x尊 YT）

追星女看演唱會的一天到底有多忙？擁有超過176萬訂閱者的YouTuber尊，日前陪著女朋友蘿倫一起去首爾看了SEVENTEEN演唱會，順便體驗了追星女看演唱會究竟要做多少事前準備，從認清成員長相開始，到搶演唱會門票、跨越上千公里去韓國、購買飯撒牌、早起到現場排隊買周邊等，一整天都有做不完的事讓他超崩潰說：「也太多事要做！」在出發前尊被蘿倫要求進行完整「追星補課」，包含背誦SEVENTEEN全員13名成員姓名、小分隊編制，接著練習〈Very Nice〉、〈Cheers to youth〉等歌曲的應援，他也跟著製作場外免費應援物資，還一起整理了要帶出門的小卡、糖果、扇子周邊等，並準備了手燈套與成員代表娃娃，例如Dino的水獺、Joshua的鹿等，整個過程宛如進入「追星訓練營」。正式演唱會當天，尊形容行程根本就是「特種部隊行軍」，一早起床後就馬不停蹄展開一連串任務，包括提早5個小時去會場排隊領小卡、購買官方周邊、與成員看板拍照，甚至還在咖啡廳趕工製作應援板，緊湊到沒有喘息空間，他笑說整天像在進行超長無氧運動，體力消耗遠超預期。在現場體驗上，尊對演唱會也留下深刻印象，燈海與音響震動感讓他相當震撼，不過他坦言，這趟行程「真正累的不是演唱會，而是前置作業」，如果以遊戲任務評分，他會給整個準備過程一個不及格的評價，因為要犧牲太多睡眠時間跟體力了。最後，尊總結這次雖然辛苦，但理解了粉絲追星的熱情與投入，若是未來偶像來台灣演出，他願意再進場感受，但如果要再一次「海外追星行軍」，他可能需要再三考慮。