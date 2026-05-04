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「安鼠之亂」持續延燒，台北市議員林亮君上週質疑台北市政府投放老鼠藥方式，恐害小孩與寵物誤觸誤食，今（4）日卻被抹黑「誘導投藥」。對此，林亮君表示，「使用鼠餌站」、「避免兒童與寵物誤食」都是台北市政府的SOP，台北市政府有空放新聞修理議員，卻無法解決鼠患問題；民進黨發言人吳崢也感嘆，蔣市府解決鼠患的唯一作為竟然是修理議員。林亮君於吳崢主持的直播節目《午青LIVE》上表示，整起事情非常單純，他將民眾陳情鼠患問題反映給市府，市府處理後回傳投放老鼠藥照片，因此，照片是由台北市政府環保局提供。而後，非常多網友留言擔心投藥方式，恐被小孩與寵物誤觸誤食，他也再次反映民眾擔憂，豈料，處理陳情竟被有心人士放話為「誘導投藥」，令人既困惑又無奈。林亮君指出，他早在4月9日就於市議會質詢蔣萬安，提醒市府投放老鼠藥不要被小朋友與寵物接觸。根據台北市政府的投藥指引，老鼠藥需放置於隱蔽處，張貼警語並使用鼠餌盒，台北市政府的宣導文宣也都寫明「使用鼠餌站」、「避免兒童與寵物誤食」，這些都是台北市政府的SOP。林亮君強調，台北市鼠患猖獗，沒想到蔣萬安先推給中央，後又放新聞抹黑議員，根本的鼠患問題都沒解決。台北市政府至今已經採購一萬公斤的老鼠藥，市府買老鼠藥卻又放話說議員誘導投藥，蔣萬安的滅鼠政策到底是什麼，市民都想知道。吳崢也感嘆，蔣市府解決鼠患的唯一作為竟然是修理議員。吳崢更反諷，蔣市府認為議員誘導，市府中計，照此邏輯難道蔣市府接下來都不中計、不滅鼠了嗎？請蔣萬安不要轉移焦點、閃躲卸責，拿出魄力把市政做好。