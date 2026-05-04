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運動與環保同行！台中捷運公司慶祝通車5週年，（3）日晚間跨界攜手全球運動品牌「迪卡儂」，於捷運市政府站舉辦首場「捷運綠線淨街慢跑（Plogging）」活動。活動吸引眾多市民熱情參與，以實際行動撿拾沿途垃圾，落實綠色生活理念。中捷公司表示，計畫於今年下半年將此行動延伸至沿線各站，打造潔淨宜居的台中。中捷公司總經理朱來順指出，捷運綠線通車至今滿 5 週年，累計運量已突破 6,500 萬人次。此次活動不僅是營運里程碑的見證，更展現捷運作為減碳推手的社會責任。透過與迪卡儂合作，將源自瑞典、兼具運動強度與環保意義的「淨街慢跑」引入台中，讓捷運不再只是交通工具，更是優質生活的推廣平台。參與活動的民眾表示，先搭乘捷運抵達市政府站，再透過慢跑回饋城市，是極具意義的低碳體驗。中捷公司強調，未來將持續深化 ESG 實踐，擴大淨街慢跑計畫，帶動更多市民加入健康環保的行列。