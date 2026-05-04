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總統賴清德近日成功出訪史瓦帝尼，遭中國外交部冷嘲熱諷為「偷渡式鬧劇」。國民黨雖表達祝福，卻諷刺先前出訪計畫因國安團隊誤判而喊卡。對此，民進黨台北市議員洪健益今（4）日呼籲，國內各政黨不應「檢討自己人」，更點名台北市市長蔣萬安、台中市市長盧秀燕和立法院副院長江啟臣，「你們敢不敢公開表態譴責中國？」洪健益在《頭家來開講》節目中直言，中國處處以「一帶一路」為誘因，透過借錢、免還債等金援手段干擾台灣與友邦的關係。洪健益認為，與其不斷自我檢討，不如看清「到底是誰在打壓我們？」，若非中國在國際間無所不用其極地圍堵，台灣的外交困境不至於如此艱辛，且絕不能為了走出國際，就先屈從於「一中架構」或「九二共識」。對於部分人士推崇馬英九時期的「外交休兵」，洪健益斷言那是「錯誤路線」。他指出，外交休兵只會讓台灣的友邦越來越少，一味退讓並無法換來真正的國際空間。洪健益特別觀察國內政壇反應，點名國民黨內如江啟臣、盧秀燕、蔣萬安等大咖，雖然發言顯得「四平八穩」，但核心問題在於：「你們敢不敢公開表態譴責中國？」他直言，面對中國對台「沒大沒小」的無理行徑，如果國內政黨不願共同發聲，反而放任貶低國家信心的言論橫行，將對台灣處境更為不利。針對未來外交戰略，洪健益提出三大關鍵：共同譴責中國打壓、深化與受壓迫國家的實質往來、以及國內內部團結。他呼籲，台灣必須「一氣呵成、全國一條心」，這才是對抗打壓的核心力量。他以國民立場重申，中國不應持續打壓台灣生存空間，朝野應站在一致立場支持總統出訪，展現台灣韌性。