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▲突如其來一盆紅漆從天而降，大牙（左）和陳謙文被淋得狼狽不堪，象徵血債血還，震撼全場。（圖／三立提供）

▲大牙（中）笑說，以往這種報應戲通常都是一個人承受，這次至少有陳謙文（左）陪，感覺比較不孤單。（圖／三立提供）

三立八點台劇《百味人生》再掀最強報應戲碼！青艾（大牙 飾）與志捷（陳謙文 飾）在「年度創新貢獻獎」頒獎彩排現場，原本風光準備登台領獎，沒想到卻成為眾人精心佈局的審判現場，兩人掏空公司30億元的行跡敗露，不但遭潑紅漆，青艾還挨了恩曦（林萱瑜 飾）好幾個巴掌。劇中活動現場氣氛詭譎，當志捷自信滿滿發表得獎感言時，突如其來一盆紅漆從天而降，當場將他和青艾淋得狼狽不堪，象徵血債血還，震撼全場。隨後局勢急轉直下，眾人聯手揭露青艾和志捷利用投資案掩護，將公司資金分批轉出境外帳戶，掏空高味堂高達30億元，所有金流證據一一攤在檯面上，讓兩人當場臉色慘白。而壓抑已久的恩曦則情緒全面爆發，當眾狠甩青艾多個巴掌，替自己、失去的婚姻與未出生的孩子討回公道，強烈情緒張力讓全場凝結，昔日風光人物瞬間跌入深淵，完成最極致的現世報。台八報應戲一直是觀眾最愛，這次報應戲大牙慘遭紅漆潑身，狼狽模樣成為全場焦點。拍攝當下不只畫面震撼，現場氣氛也相當有趣，大牙笑說其他演員全都在旁邊看熱鬧，還刻意跟她保持距離，深怕被波及，讓她忍不住自嘲：「有人還說我看起來像《阿凡達》！」拍前大牙說希望最好一次過，不然她會哭，笑說拍戲當天一起床就想到要受報應，已經在發脾氣。談到拍攝過程，大牙直呼「真的很慘」，原來拍攝時陳謙文肩膀被潑到後，顏料反彈幾乎全濺到她臉上，讓她成為重災區，不過她也笑說，以往這種報應戲通常都是一個人承受，「這次至少有謙文陪，感覺比較不孤單。」戲裡狼狽，戲外更是大工程，大牙透露，收工回家後整整洗了四次才把顏料清乾淨，甚至連眼眶裡都是紅色顏料，「拍的時候連哭出來的眼淚都是紅的！」畫面既震撼又辛苦。當時潑完顏料後，陳謙文的頭髮和臉部造型保持完美，林萱瑜還在一旁驚呼：「謙文超厲害，他的臉都沒事，他髮膠到底噴多厚！」大牙則是頭髮都塌掉，連假睫毛都離家出走，兩人的衣服都超濕，還說連內褲都濕掉。被問到這次演反派過不過癮，大牙卻坦言「其實滿不爽的欸」，笑說唯一的安慰就是「至少有人陪」，她更幽默吐槽：「演壞人酬勞也沒有比較高，這件事我真的要跟公司好好討論！」直言現在八點檔反派不好當，不但戲份重、情緒消耗大。陳謙文抱怨說大牙還主動建議潑漆換大桶，因為要嚴重一些，讓報應更明顯，他笑說這次演壞人可是吃到惡人「全餐」了，被阿嬤張琴打，因為她一直是來真的 ，但這次她帶著情緒，一掌下去更厲害。