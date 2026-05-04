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▲日本搞笑雙人組「香蕉人」成員日村勇紀健康亮紅燈，宣布全面暫停演藝活動，目前復出時間尚未確定。（圖／@bsa_himutaro）

日本搞笑雙人組「香蕉人」成員日村勇紀近日突宣布因健康問題全面停工休養，引發外界關注。隨著更多內幕曝光，有消息傳出他早在停工前便於節目錄影現場情緒失控、當場痛哭，平時是吃貨的他竟然還會把餐點分給工作人員，甚至與外界失聯多日、連好友都聯繫不上，讓粉絲對他的身心健康狀況感到更加擔憂。現年53歲的日村勇紀以幽默風趣及驚人大食量聞名，在台日兩地擁有高人氣。然而上月底，他透過經紀公司證實健康亮紅燈，將暫停所有演藝活動。官方聲明指出，日村的身體狀況經醫師診斷後，已達需要長時間休養的程度，並呼籲外界給予空間，至於復工時間則尚未確定。不過日媒進一步披露，早在宣布停工之前，日村勇紀在外景錄製節目時就出現異狀。當時他在輕井澤拍攝行程中，原本一切正常，卻在結束三溫暖放鬆後，於戶外休息時情緒突然潰堤，不僅表情扭曲、身體顫抖，甚至當場落淚，畫面曝光後震驚外界。除了情緒失控以外，過去以「吃貨代表」著稱的他，在節目中竟會將餐點分給工作人員，也被認為和平常的他不太一樣。加上長期高強度工作行程，包含週末外景奔波、跨地錄影及深夜主持電台，連同為搞笑藝人的岡村隆史都直言他「身體已經跟不上了」。與日村交情甚篤的好友伊達干生也透露，近期主動聯繫日村卻完全沒有回應，幾乎處於失聯狀態，疑似因壓力過大而選擇與外界保持距離。種種跡象交織下，不少網友推測，問題恐怕已經不僅是單純身體不適，更可能涉及心理層面的壓力累積。對此，日村勇紀的妻子神田愛花則出面表示，會全力支持丈夫休養，並以「會讓他每天都吃得飽飽的」溫馨喊話，希望外界持續關心與支持。儘管官方未透露更多細節，但從目前情況來看，日村勇紀短期內復出仍充滿變數，也讓粉絲持續為他的健康狀況祈福。