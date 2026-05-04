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▲GD傳出砸數億韓幣買下高級公寓給20年員工。（圖／IG@8lo8lo8lowme）

韓國天團BIGBANG隊長GD（G-DRAGON、權志龍），一直以來都對員工非常好，時常會送東西給他們，不料近日又爆出GD為了陪伴自己20多年的經紀人與團隊「Team GD」，砸了數億韓幣買下多間高級公寓當禮物，驚人大手筆讓眾人都超羨慕狂問：「還缺人嗎？」GD近日被韓媒報導，親自砸下數億韓幣，買下下多個高級公寓，但並不是要自己住，而是犒賞陪伴自己20多年的幕後團隊，希望成員可以有穩定的生活環境。消息一出，火速引爆全網討論，「根本是神仙老闆，請問還有缺人嗎？」、「我也要加入，好羨慕跟GD一起工作的人」、「這種事情只有GD做得出來，真的太佩服了。」事實上，GD寵員工事蹟不只一件，他過去就曾送過員工24K黃金、名牌包、名錶、與珠寶品牌聯名的雛菊項鍊，一條就要價165萬元韓幣（約台幣3.5萬元），GD直接送給巡演舞者一人一條，非常大方。除此之外，GD也非常熱衷於做公益，他在2024年主導成立「Juspeace基金會」，名稱結合Justice（正義）與Peace（和平），象徵希望透過文化影響力推動社會正向改變。日前韓國遺產廳還宣布，國家和GD成立的「Juspeace基金會」達成合作，直接捐出代表作的著作權收益。這不同於一般名人捐款模式，GD選擇將多首代表作的著作權收益捐作基金會資產，以長期穩定收入支持公益運作，只要一直有人願意聽GD所創作的歌曲，就算有一天他本人不在這世上了，那他所建立的基金會就能永遠靠收聽他的歌曲來做公益，不過官方並未公開GD捐出的歌曲、比例，因此能計算的公益數字目前無從得知。