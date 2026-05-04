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欣銓今（4）日法說會釋出最新營運展望，預估今年營收與獲利在AI、HPC及記憶體需求帶動下將呈現逐季攀升。市場關注的龍潭新廠共規劃七層無塵室，鎖定AI ASIC與晶圓測試業務，目前首層已建置完成並與策略客戶展開洽談，預定第三季起正式貢獻營收。在美系客戶訂單增加挹注下，新產能將直接推升稼動率與毛利率；其餘6層廠房，於未來兩年內陸續啟用。為因應擴產規劃，欣銓第一季資本支出達12.4億元，年增18%，資金集中用於採購高階測試設備。受惠國內通訊晶片大廠外溢效應、記憶體市況回溫，IC設計客戶營收占比攀升至56.1%，IDM客戶則占42.7%。在整體測試業務結構中，晶圓測試營收占比高達70.3%，最終測試占29%。第一季通訊領域營收比重達32.5%，車用與安防占19.3%，射頻IC則占12.8%。欣銓指出去年第二季曾因新台幣升值面臨匯損干擾，今年在營收規模與稼動率同步擴大的帶動下，獲利走勢將逐季改善。面對現階段綠電與原物料價格上漲的營運壓力，公司表示將持續落實成本控管，以維持整體獲利水準。欣銓4日股價漲停價214.5元作收，成交量12307張。