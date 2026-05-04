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總統賴清德近日出訪非洲友邦史瓦帝尼一度傳出遭親中國家阻擋，但賴清德仍低調搭乘史國副總理專機，採「抵達後公布」（Arrival then Announce，ATA）模式出訪成功抵達史瓦帝尼，並於臉書發文表示「台灣不放棄走向國際」。不過，各界關注賴清德該怎麼返國？對此，台北市長蔣萬安今（4）日表示，「這一次賴總統能夠出訪史瓦帝尼，確實不容易。」不過，民眾也關心，中央政府到底能不能拿出具體辦法，為台灣、為中華民國走出一條務實、可行的道路。新黨市議員侯漢廷昨日在北市議會舉行新書發表會，媒體詢問賴清德在臉書宣布突破封鎖，抵達友邦史瓦帝尼訪問一事，國民黨前主席洪秀柱受訪時認為不太妥當，總統出去要光明正大，怎麼會用夾帶的，「實在是有點偷雞摸狗的行徑，非常不好，很沒面子，我覺得很丟臉。」洪秀柱還說，「現在我很擔心他怎麼回來，他是不是還是用他們（史瓦帝尼）的飛機夾帶回來？」還是所幸留在那裡，真的是變成駐外使節。蔣萬安今日下午出席臺北市115年度五一勞動節表揚大會，並於會前受訪。媒體詢問賴清德低調訪非洲，會不會擔心總統回不來？蔣萬安表示，「這一次賴總統能夠出訪史瓦帝尼，確實不容易。」不過，蔣萬安也說，民眾也關心，中央政府到底能不能拿出具體辦法，為台灣、為中華民國走出一條務實、可行的道路。