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▲時尚教母米蘭達（中，梅莉史翠普飾演）重返大銀幕！《穿著Prada的惡魔2》首週全球狂捲74億台幣，5天內強勢登頂全台票房冠軍。（圖／二十世紀影業提供）

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時隔20年，時尚教母米蘭達（梅莉史翠普飾演）與她的傳奇助理小安（安海瑟薇飾演）正式回歸大銀幕，在全球掀起一股旋風。續作《穿著Prada的惡魔2》上映首週最新數據統計，全球票房已狂吸2.336億美元（約新台幣74億元）。在台灣市場上映5天，票房粗估突破8,665萬元，登頂全台票房冠軍。全片被影迷譽為「寫給首集的一封情書」，片中埋藏的多處彩蛋致敬經典，揭示角色20年的成長與改變，以下帶您掌握3大彩蛋看片。資深影迷肯定對首集米蘭達那段關於「藍色毛衣」的經典演說記憶猶新。當時的小安剛踏入職場工作，對時尚充滿鄙視，她認為當雜誌社編輯助理只是暫時的跳板，作為傳播系學院畢業的高材生，她到紐約最主要的事情是想成為一名真正的記者。而米蘭達從她身上穿的藍色毛衣為她上了一課，她藉此點醒小安，不要小看身上穿的每一件衣服，時尚有其意義，背後反映出一個人的選擇，以及自己如何定義自己。在續作的結局中，小安穿上了一件設計俐落、由回收材質製成的藍色背心。代表20年後的小安，已完全領悟高級時裝背後的邏輯與權力運作。她不再是被動接受時尚的局外人，而是能定義自己風格的主宰者，這正是向米蘭達當年那番教誨最深情的致敬。劇組在服裝設計上藏有極深巧思，片中出現了一件與首集經典「變裝蒙太奇」中某款造型極為神似；首集裡有一段是在工作上步上軌道的小安，因為工作也有很多名牌衣服可以穿，她每次日精心打扮，穿出時尚感和態度，影片剪接手法是以紐約街頭為基礎，透過蒙太奇手法，讓小安上演街頭的時裝秀。續作裡出現一件和首集非常類似的外套，但是顏色完全反轉，隱喻了小安的生活與地位在20年後經歷了天翻地覆的變化。從職場菜鳥，到在精品集團擔任高層，甚至與前對手艾蜜莉（愛蜜莉布朗飾演）達成大和解，這件外套象徵著她已從受壓抑的助理，翻轉成了握有發言權的決策者。最令影迷揪心的彩蛋，莫過於在中央公園的一場戲中，背景攤位上擺放著「兩條一模一樣的藍色皮帶」。這直接呼應了第一集中艾蜜莉與另一位助理對兩條皮帶「看起來完全不同」的爭論橋段，當年小安在旁邊笑說：「我完全看不出來這兩條藍皮帶有什麼不同。」但在續作中，這兩條皮帶的存在代表20年時光流轉，以及小安與艾蜜莉之間關係的昇華。兩人在片中一段關鍵的午餐戲中，艾蜜莉出現罕見的自省，坦承多年來其實一直渴望能與小安成為朋友。兩條皮帶不再是嘲諷，而是象徵著兩人最終走向了相同的軌道上。除了懷舊，《穿著Prada的惡魔2》也深入探討了現代媒體的困局。米蘭達與小安在片中致力於對抗演算法的新聞內容的平衡，很能與時俱進。《穿著Prada的惡魔2》目前已躋身 2026年全球票房排行榜第7名，且名次持續攀升中。