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▲未來一周天氣「兩波鋒面接力報到」，周二全台降雨強度大，周五雨區也非常廣闊。（圖／中央氣象署）

▲周一鋒面影響，氣溫開始下滑，特別在周二清晨，北台灣要注意18至19度的低溫。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，不穩定的天氣持續，明（5）日受華南雲雨區影響，全台降雨機率高，中部以北、宜蘭降雨時間長，且有大雨發生機率，氣溫也依舊偏涼，周三、周四（5月6日至5月7日）氣溫回升，各地多雲到晴；但周五、周六（5月8日至5月9日）另一波鋒面報到，再度帶來降雨。黃恩鴻指出，明天受到華南雲雨區影響，全台各地持續有降雨機率，其中在中部以北、宜蘭下雨時間長，且要注意局部大雨，明晚雨勢才會逐漸趨緩；北部、宜花高溫21至23度，中部及台東25至27度，南部29至31度；早晚低溫方面，中部以北、東半部18至23度，南部22至25度。黃恩鴻提及，周三、周四水氣減少、氣溫回升，各地多雲到晴，僅東半部、恆春有局部短暫雨；周五、周六則有另一波鋒面通過，配合東北季風影響，中部以北、東半部都有局部短暫陣雨，其它地區降雨機率也提升。周日母親節好天氣回歸，僅北部、東半部、恆春有局部短暫陣雨，中南部午後有局部短暫陣雨；下周一東北季風減弱，全台多雲到晴；氣溫方面，周三、周四全台高溫能達30度，低溫21至24度，周五、周六降雨影響，北部、宜花白天25至27度，其它地區28至31度。