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2026報稅季正式展開，今年申報的是114年度綜合所得稅，報稅期間為5月1日至6月1日。除了常見的標準扣除額外，許多人其實忽略，「醫療費用」也可以申報扣除，只要符合條件，甚至沒有金額上限，對於有高額醫療支出的民眾來說，是節稅的重要關鍵。根據所得稅法第17條規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬所支付的醫藥及生育費，只要是付給公立醫院、全民健康保險特約醫療院所，或經財政部認定會計紀錄完備正確的醫院，即可列入「醫藥及生育費列舉扣除額」。但需注意，若該費用已獲得保險理賠或政府補助，相關金額則不得重複扣除。在可扣除項目方面，包含、因治療需求進行的牙科矯正或假牙、救護車費用，以及經醫師證明必須自行購買的特殊藥物等。此外，若因病赴國外或中國地區就醫，並具備相關證明文件，也可申報扣除。值得注意的是，2026年報稅新增一項重點，進一步放寬，只要是在衛福部核准的人工生殖機構進行療程，扣除政府補助後的自費金額，也可列入醫藥及生育費扣除額，擴大適用範圍。不過，並非所有支出都能列舉扣除。像是，均扣除範圍內。至於近年常見的，是否能扣除，則須視是否具有明確醫療目的，且由合格醫療院所開立收據，在申報方式上，納稅人需在「標準扣除額」與「列舉扣除額」之間擇一使用。2026年申報114年度所得時，單身標準扣除額為13.1萬元，已婚合併申報為26.2萬元。若全年醫療相關支出未達此門檻，採用標準扣除通常較為有利；反之，若醫療費動輒數十萬元，例如人工關節手術或大型醫療支出，則改採列舉扣除，節稅效果更為明顯。此外，長期照顧特別扣除額也同步調整，自2026年起由每人每年12萬元提高至18萬元，較上年度增加6萬元，並維持排富規定，今年5月申報114年度綜合所得稅時可適用。對於有長照需求的家庭而言，減稅力道進一步提升。此外，申報醫療費用時，務必保留相關收據與證明文件，並確認收據是否已貼用印花稅票或蓋有總繳戳記，以免影響申報權益。符合條件的醫療支出不僅可減輕負擔，更是合法節稅的重要工具。面對一年一度的報稅季，專家建議民眾盤點全年醫療支出，善用列舉扣除機制，把該退的稅金確實拿回來，避免讓自身權益白白流失。