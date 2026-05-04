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竹科龍潭園區第三期擴建計畫（龍科三期）案大復活，預計5月將投資計畫提報國科會審議。市場傳出台積電將建置埃米世代廠房，台積電表示，不排除任何可能性，並持續積極與主管機關合作評估適合半導體建廠的用地，並未直接回應。不過，相關消息獲韓國媒體關注，擔憂三星電子工會罷工以及工會所要求的「營業利益15%的績效獎金」將導致公司錯失投資先機。根據韓媒中央日報報導，引述台灣媒體消息提到龍潭科學園區三期擴建建設項目再次被推進，台積電去年創下3兆8090億新台幣（約18兆9142億日圓）營收、達成歷史最佳業績，正持續維持積極擴產的態勢。報導提到，台積電提出今年資本支出規模，預計將在新台幣1.7兆左右，等同於將2025年賺得的1兆7178億稅後淨利中的大部分再投資於擴充產能。目前台積電僅在台灣境內，就同時推進最多達10處晶圓廠的新建或擴建項目。三星電子今年也宣布，將在設備投資與研發上合計投入110兆韓元應對。然而，韓媒提到，若三星電子工會所要求的「營業利益15%的績效獎金」成為現實，則用於設備投資與研發的餘力將被壓縮的憂慮也在擴大。中央日報指出，一向維持無工會經營的台積電，去年也以績效獎金形式向員工分配了約相當於淨利10%的金額，但其性質更偏向由董事會裁量的一次性措施，這一點形成差異。韓國嘉泉大學半導體教育院院長金永錫指出，三星電子若要發揮綜合半導體企業的優勢，應將記憶體業務賺取的收益再投資於晶圓代工與系統半導體，但如果將績效獎金固定發放，在某些情況下可能會錯失投資時機。