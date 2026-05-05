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▲「立夏」在古代也稱「春盡日」，正式預告春天結束，夏天來了。（圖／shutterstock）

▲胰臟癌早期難以發現，被稱為「癌中之王」。（示意圖／取自photo AC）

今（5）日為二十四節氣中的「立夏」，立夏代表春天即將結束，又被稱為「春盡日」，古代人們以農業維生，所以生活與氣候、天氣息息相關，節氣也成為重要指標，每個節氣都要注意的習俗禁忌。命理專家楊登嵙提到，「立夏」的「立」是開始，「夏」是大或長大的意思，「立夏」代表著春天播種、種植的作物長大了。然而，不僅植物、農作物長大，天地萬物包括動物、昆蟲們也長大，因此在這個時節，農人們有個重要使命，就是積極防範病蟲害。「立夏」在古代也稱「春盡日」，正式預告春天結束，夏天來了；適逢春夏交接之際，氣候總帶著涼意和濕熱交疊，細雨與艷陽交替的複雜變化，帶來換季的煩躁心情，通常這時正值梅雨季節，記得要隨身攜帶雨具，不要被淋成落湯雞！補老父：「立夏補老父」的習俗，指的就是出嫁的女兒要買豬腳、麵線回去娘家，祝福父母能夠身體健康、長命百歲，代表嫁出去的女兒的一種孝心。所以，5月不只是屬於媽媽收到康乃馨的季節，更要趁此時節好好養顧老爸的胃和健康。吃蛋：「立夏」吃蛋，熱天就不怕。意思是說，吃了雞蛋之後，夏天就不會乏力倦怠，心煩厭食，多汗眩暈。古人還認為，雞蛋圓滑，象徵著生活的美好與圓滿，在「立夏」當天吃蛋能獲得平安健康。古人還會在茶水中加入茴萫、肉桂、生薑、桂皮等材料，在增添雞蛋美味的同時，也讓我們多了一種有名的傳統小吃，就是茶葉蛋。秤人：習俗認為，經過這麼一秤，人就不會再那麼怕熱，也不易產生厭食感，可以預防一些疾病。秤了之後，如果體重增加的話，稱之為「發福」，如果是體重減輕的話，那就是「消肉」。在立夏這天，有個習俗禁忌便是「不能坐門檻」，如果在立夏這天坐門檻，很有可能會引發全身痠痛不舒服，且一整年都會精神不濟、疾病纏身；若真的不小心坐到門檻，別擔心！還是有解方，只要再找其他六個門檻坐就可以了，也就是坐滿七個門檻便可破解。