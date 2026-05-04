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台北市鼠患問題連環爆，市府在捷運雙連站線形公園投放老鼠藥，民進黨籍議員林亮君擔心若小朋友或寵物誤食怎麼辦？不過週刊今（4）日報導，知情人士爆料，林亮君竟設局誘導北市環保局投藥，轉頭就將環保局回報的結果拿來發臉書操作，痛罵公園「滿地老鼠藥」。對此，北市環保局長徐世勲親上火線澄清，他指出第一線依照規定投藥的同仁得知後很沮喪，也希望大家能尊重專業。針對立委沈伯洋提賀爾蒙藥劑防鼠患，徐世勲表示，跟環境部確認這部分的藥台灣未核准使用。徐世勲今日下午出面受訪，他表示今天衛生局主動去跟環境部請益，環境部說目前鼠患問題確實沒有比較嚴重，環保局也很願意接下來和環境部一起來努力。針對現在老鼠問題較為嚴重區域，徐世勲說共有5個地方，包括大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區。不過，徐世勲也說，每個月通報老鼠數量大概只有10件出頭。至於針對用藥的部分，徐世勲表示，很多人在建議是不是要用這個荷爾蒙性的用藥，他們也跟環境部確認過，這部分的藥目前台灣沒有核定、核准使用。徐世勲表示，滅絕老鼠「三不」還是主要的原則，環境清潔是主要，會優先針對環境的使用，包含填補鼠洞，或者是把這個廢棄物，等於是老鼠居住環境能不能更有效清除。至於這個投藥的部分是最後的手段，所以環保局會把整體的，所有用藥，環境清潔的部分，會把相關資訊統一做公開，讓大家可以更容易了解跟取得。針對林亮君指控環保局處理老鼠問題不合格、只會投藥，卻被爆出是「設局」，先誘導環保局投藥，再反過來將回報結果發在臉書上。對此，徐世勲表示，同仁是在鼠洞口放藥，只是為了拍照回報給議員才將周遭樹葉撥開，但事後議員的照片卻是放大很多倍，讓大家誤以為好像是隨便投放，第一線依照規定投藥的同仁得知後很沮喪，也希望大家能回歸尊重專業。