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▲李奈映意外透露最愛吃的宵夜是蠶蛹。（圖／YouTube@일일칠-117）

李奈映、元斌住70億豪宅 冰箱放蠶蛹當宵夜

韓國女星李奈映近日登上YouTube節目《일일칠-117》，首度公開與老公元斌居住的70億韓元（約台幣1.6億元）豪宅裡的冰箱菜色與日常飲食，向來低調神祕的夫妻生活罕見曝光。節目中，由Stray Kids成員Felix開箱冰箱時當場驚呼「也吃得也太多了吧！」隨後一句「不過也不是一個人住」自然帶出兩人同住日常，而李奈映更親曝私下最愛宵夜竟是韓國路邊常見的「蠶蛹」，從豪宅到生活細節、飲食偏好一次被看光。李奈映作客YouTube節目《일일칠-117》，大方公開家裡冰箱裡的食品，Felix一打開傻眼：「也吃得也太多了吧！」但隨即補一句「不過也不是一個人住」，間接提到她和老公元斌的同居日常，也意外曝光李奈映最愛的宵夜竟是蠶蛹。蠶蛹是韓國人愛吃的點心，路邊小吃攤都能看到大叔大嬸擺賣，這對來自澳洲的Felix感到新奇，他也絲毫不害怕勇於嘗試，挖一大匙塞入口的動作嚇到李奈映：「要吐出來嗎？」深怕Felix吃不慣。李奈映在料理過程中也展現出熟練的家事實力，看著Felix處理蔬菜時隨口提醒「蔬菜可以切大一點…」，像是在家裡日常聊天一樣自然分享小撇步，接著也笑說：「我在家手可能比較大，都用像炒鍋那樣的鍋子煮。」不經意透露平常下廚的習慣。李奈映與元斌於2015年結婚，育有一子，一家三口現居於首爾三成洞一棟地上1層、地上3層的獨棟住宅，但生活卻相當低調。據悉他們當初是以約23.5億韓元購入土地，加上新建工程費用總投入約50億韓元。該住宅截至2019年的市值已達70億韓元（約台幣1.6億元）。