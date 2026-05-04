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▲團隊祈福祈求工程順利（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲新北市長侯友宜致詞（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲貴賓合影（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲三峽站出入口1捷運開發案模擬照（圖／新北市政府捷運工程局提供）

新北捷運三鶯線力拚今年中通車，捷運開發同步傳出捷報！繼4月13日三峽站出入口2開發大樓動工後，今（4）日接續舉行「三峽站出入口1捷運開發案」開工祈福典禮，由新北市長侯友宜率捷運局長李政安，與投資人將捷股份有限公司董事長林嵩烈共同出席，祈求工程順利推展、如期如質完成。市長侯友宜表示，三鶯線全線規劃7處捷運開發案，預估可吸引約485億元投資、引入約1.4萬人口，目前已成功招商5處。目前已有3處開工，其餘2處亦已申請建照，力拚年底前全面啟動建設。繼三峽站出入口2開發案動工後，出入口1亦順利開工，展現新北推動大眾運輸導向發展（TOD）的具體成果，帶動三峽邁入「軌道經濟」新階段。新北市自辦捷運開發案中，三峽站為首座兩側出入口皆辦理開發的車站，透過整體規劃，落實「軌道經濟」發展模式，除提升土地使用效益，亦導入公益設施與多元機能，帶動在地服務能量全面升級。侯友宜進一步指出，本案投資金額約22.6億元，規劃設置約146坪托老中心，興建地上15層捷運開發大樓，總樓地板面積約1萬坪，預計於2029年完工交屋，並朝銅級智慧建築及銀級綠建築標章目標邁進，打造「到站即到家」的捷運共構生活型態。新北捷運局長李政安表示，三鶯線已於4月26日完成初勘作業，預計5月報請交通部辦理履勘，朝今年中通車目標穩健推進。隨三峽站雙側開發案陸續完成，將結合三鶯線動線，串聯北大特區與三峽老街，形塑嶄新城市風貌。捷運局補充，新北捷運開發以車站為核心，透過軌道建設串聯城市整體發展脈絡，進一步整合居住、商業、就業及公共服務等多元機能，形塑兼具效率與品質的都市生活圈。透過場站周邊整體規劃與開發，不僅提升土地利用效益，也強化公共服務量能，帶動區域均衡發展。