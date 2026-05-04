我是廣告 請繼續往下閱讀

王道銀行教育基金會長期支持藝文推廣活動，今年將成為「2026 MUZIKids兒童古典音樂節」的永續夥伴，以「王道陪孩子聽人生的第一場音樂會」為理念，陪伴孩童認識古典音樂。此外，王道銀行亦響應推出音樂節購票優惠，自即日起，凡持王道銀行簽帳金融卡購買本屆MUZIKids兒童古典音樂節票券兩張（含）以上，即可享88折優惠。「2026 MUZIKids兒童古典音樂節」將於2026年9月25日至27日在臺灣戲曲中心舉辦，適逢中秋節連假期間的三日活動共計將舉辦18場音樂會，以及戶外市集、戶外快閃表演與親子工作坊等節目。本次音樂節特別為0至12歲的孩童量身打造不同風格的音樂會，包含適合0至3歲寶寶參與的《寶寶的交響樂2》，以及適合3至12歲孩童欣賞的互動式音樂會《動物大富翁》與《月光女王：月娘 ê 夢》等精彩表演，不論大小朋友都能沉浸在美妙的樂音裡。王道銀行長期透過教育基金會積極推動藝文教育向下紮根，此理念與「MUZIKids兒童古典音樂節」的活動初衷不謀而合，因此王道銀行教育基金會今年成為音樂節的「永續夥伴」，陪伴孩童共創美好的音樂回憶。王道銀行教育基金會除了連續16年舉辦藝術徵件計畫、培植藝術新秀之外，近年也將關注領域延伸至孩童的藝文教育。由王道銀行教育基金會推動建置的「太平國小博物館」去年落成後，不但保存與展出台灣雕塑家黃土水的作品《少女》胸像，並由這件雕塑經典之作開展出一系列導覽、雕塑與速寫課程，讓太平國小的學童能近距離接觸藝術品，接受美感教育的薰陶。此次與「2026 MUZIKids兒童古典音樂節」的合作，更進一步縮短孩童與古典音樂的距離，讓美術與音樂都能成為孩子日常生活的一部分。此外，王道銀行亦響應音樂節活動，提供客戶刷卡購票優惠，凡持王道銀行簽帳金融卡購買「2026 MUZIKids兒童古典音樂節」票券兩張（含）以上，即可享88折優惠，購票詳情請洽OPENTIX兩廳院文化生活；同時，王道銀行也將在音樂節戶外市集設置體驗攤位，民眾可於現場了解王道銀行親子帳戶功能，趁早為小朋友存下夢想基金。王道銀行親子帳戶結合「數位控管」與「優利活存」優勢，家長可透過APP即時掌握孩童消費狀況、設定刷卡限額等，陪伴孩童學習理財；若為首次開立王道銀行帳戶之客戶，還可享新台幣兩個月期階梯活儲年利率最高8.8%、美元定存一個月期年利率8.8%，及指定行動支付現金回饋最高8.8%等優惠。2026 MUZIKids兒童古典音樂節活動詳情請參考：2026 MUZIKids兒童古典音樂節購票連結：王道銀行簽帳金融卡購票優惠說明：王道銀行親子帳戶詳情請參考：王道銀行新開戶優惠活動詳情請參考：