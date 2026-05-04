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台灣邁入「超高齡社會」每5人就有1人是65歲以上長者，高齡化的「預警」逐漸變成台灣社會的「日常」。面對這場無聲的社會結構轉變，全球人壽秉持「因為愛，責任在」的品牌理念，日前舉辦2026長照專題講座「人生的重量」，特別邀請知名藝人侯昌明現身說法，分享其陪伴失智父親長達22年的心路歷程，藉此真實的故事，喚醒大眾對於長照保障與風險管理的迫切重視。侯昌明於講座中回憶，父親曾是一名銀行業的高階主管秘書，做事一向條理分明、精明幹練，隨著年歲增長，父親竟漸漸出現反覆疏失與異常狀況，最終確診為失智症，隨後展開一段漫長而艱辛的照護歷程。當時正值侯昌明事業發展高峰期，照護重擔多由妻子一肩承擔，長期日復一日的照顧壓力，不僅消耗體力更造成極大的心理負荷，最終也因不堪重負而罹患憂鬱症。侯昌明感嘆，對整個家庭而言，壓力不僅來自疾病本身，更源於長期照護過程中不斷的身心消耗。隨著病程進入後期，父親因失智症陸續併發多種疾病，家庭生活也逐漸轉變為頻繁往返醫院的日常循環。在無數個醫療決策的關鍵時刻，家人必須反覆面對「是否持續積極治療」的兩難抉擇。眼看至親承受病痛折磨卻無能為力，那種難過與煎熬是旁人難以體會的重量。在長達22年的照護過程中，侯昌明深刻體會到，長期照護不僅是對體力與情緒的重大考驗，更是家庭經濟的長期壓力來源。從醫療費用、專業看護人力支出，到日常照護所需的各項耗材，相關費用在長時間累積下，往往遠超一般家庭原先的想像。全球人壽提醒，超高齡化社會已經是現在進行式，長期照護已不再是少數家庭才會面臨的特殊情境，而將成為多數人一生中可能面臨的關鍵風險之一。然而，大眾對長期照護所需的時間、金錢與資源準備程度仍明顯不足。長照險在整體保障規劃中扮演著不可或缺的關鍵角色，當失能或失智狀況時，可提供穩定且長期的經濟支持，協助分攤看護人力與日常照護支出，讓家屬不必在「照顧責任」與「工作、經濟壓力」之間艱難取捨，得以將更多心力投入情感陪伴與維繫原有生活品質。透過侯昌明分享親身經歷，希望讓民眾正視長期照護過程中可能面臨的風險與挑戰，進一步建立「預先規劃、安心保障」的觀念。全球人壽建議，提早規劃長期照顧保險，不僅是為自己預留更多照護選擇權，更是對家人責任與愛的具體實踐。未來全球人壽也將持續推動長照教育與保障宣導，結合專業服務與保險規劃，協助民眾及早做好準備，為人生不同階段建立更周全的守護，安心迎接未來人生每一個重要時刻。