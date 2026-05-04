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▲唐禹哲（左）與蘇小軒（右）一起為兒子在戶外慶祝4歲生日。（圖／蘇小軒IG@xiaoxuansu）

41歲藝人唐禹哲在2023年向28歲台美混血女星蘇小軒求婚成功、並育有一名兒子。而日前才捲入閃兵爭議，主動向相關單位自首配合調查的唐禹哲，在今（4）日與妻子一起為兒子慶祝4歲生日，3人在戶外的野餐照也曝光，蘇小軒還小露性感，不僅讓外套斜一邊露出肩頸線條，還辣秀白皙大長腿，好身材意外成為焦點。蘇小軒在今日於IG分享跟唐禹哲幫兒子慶祝4歲生日的照片，只見照片中，兩人圍坐在兒子的兩邊，溫柔地看著他對著蛋糕許願。其中，蘇小軒的好身材再度引發注目，只見她穿著牛仔外套、內搭一件洋裝，外套斜斜的露出一邊肩膀，一雙白皙大長腿更是瞬間抓住眾人視線。蘇小軒在文中感嘆時間過得好快，兒子都已經4歲了，並透露兒子的生日願望，「問他低頭許了什麼願望，他說希望每天都有5個cake。」讓她聽了馬上果斷拒絕：「恩，不行。」展現了母親的嚴厲。新北地檢署偵辦藝人閃兵案第四波起訴名單在日前公開，14名被告中，除了已知的阿達、前Energy成員唐振剛外，竟然連唐禹哲、李唯楓、廖人帥都在內，不過這批被告均為自首而且犯後態度良好，將來有望獲得法院輕判。而唐禹哲也因此取消原定在杭州的一日店長活動，原本規劃的直播與見面行程皆暫停執行，形象受到打擊。唐禹哲與小13歲的蘇小軒在2019年傳出緋聞，並於2023年求婚成功，兩人育有一子，2025年9月傳出已在台北低調登記結婚。蘇小軒家世顯赫（和泰興業大金空調千金），兩人生活低調但常在社群分享家庭生活。