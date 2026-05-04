日本是許多台灣人出國旅遊的首選，同時也有不少日本人喜歡飛來台灣觀光。近期，一名日本漫畫家分享了過去來台灣旅遊的特殊遭遇：他曾在台北試圖用英文與店員溝通，沒想到對方完全聽不懂；最後改用「日文」詢問，竟然瞬間順利交流！這個超反差的結局讓他感到相當震驚，貼文曝光後也引發台日網友的熱烈討論。
日本漫畫家來台玩！英文不通改用日文結局超震撼
日本漫畫《上伊那牡丹，醉姿如百合》在今年 4 月改編成電視動畫，斬獲了極高人氣。該作品的作者塀（ HEY）5月2日在社群平台 X 上發文分享，提到自己數年前曾到台灣旅遊。當時造訪台北 101 時，他嘗試用英文詢問店員：「這間店幾點開？」當下店員卻面露困惑，疑似聽不懂。
HEY 原本心想，應該是自己英文講得不夠好。沒想到下一秒，同行的爸爸直接改用「日文」重新詢問店員，結果竟然一點就通、順利獲得解答！這番經歷讓 HEY 忍不住驚呼：「真是太神奇了！」
貼文曝光後，也引發台日兩地網友熱議，一票台灣粉絲也在下方回應，「我是臺灣人，比起英語，我更擅長日語」、「身為臺灣人可以斷言，在台灣，日語比英語更容易溝通」、「台灣很多長輩都會說日語」。
台灣人日語程度簡直第二外語！每年報考人次曝光
事實上，「日語是台灣人最擅長的第二外語」這種說法，一直以來都在網路上受到熱烈討論。根據日本語能力試驗（JLPT）官方資料顯示，2024年全球報名人數已達172萬人，台灣考區約有8萬人，按人口比例計算為全球第二高。
日文檢定共分為五個級別，N5 為最基礎級別，N1 則為最高級別，過去台灣歷年N1通過率大約在33%，光是2022年就有1萬0655位考生通過N1。若以 2024 年單一數據來看，台灣報考 N1 的到場考生高達 6,667 人，甚至比報考最基礎 N5、N4 的人數還要多！
整體而言，目前台灣考生中報考 N3 的人數是最多的，N2 則緊追在後。這項數據也充分顯示出，許多正在學習日文的台灣人，語言能力大多都已經具備了 N3 甚至更高的進階水準。
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日本漫畫《上伊那牡丹，醉姿如百合》在今年 4 月改編成電視動畫，斬獲了極高人氣。該作品的作者塀（ HEY）5月2日在社群平台 X 上發文分享，提到自己數年前曾到台灣旅遊。當時造訪台北 101 時，他嘗試用英文詢問店員：「這間店幾點開？」當下店員卻面露困惑，疑似聽不懂。
HEY 原本心想，應該是自己英文講得不夠好。沒想到下一秒，同行的爸爸直接改用「日文」重新詢問店員，結果竟然一點就通、順利獲得解答！這番經歷讓 HEY 忍不住驚呼：「真是太神奇了！」
台灣人日語程度簡直第二外語！每年報考人次曝光
事實上，「日語是台灣人最擅長的第二外語」這種說法，一直以來都在網路上受到熱烈討論。根據日本語能力試驗（JLPT）官方資料顯示，2024年全球報名人數已達172萬人，台灣考區約有8萬人，按人口比例計算為全球第二高。
日文檢定共分為五個級別，N5 為最基礎級別，N1 則為最高級別，過去台灣歷年N1通過率大約在33%，光是2022年就有1萬0655位考生通過N1。若以 2024 年單一數據來看，台灣報考 N1 的到場考生高達 6,667 人，甚至比報考最基礎 N5、N4 的人數還要多！
整體而言，目前台灣考生中報考 N3 的人數是最多的，N2 則緊追在後。這項數據也充分顯示出，許多正在學習日文的台灣人，語言能力大多都已經具備了 N3 甚至更高的進階水準。