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隨著高溫酷暑即將來臨，車輛所面臨的使用環境也將日趨嚴苛，冷氣系統效能與引擎運轉順暢度皆是影響行車安全與舒適的重要關鍵。為協助車主提前為愛車做好準備，商用車領導品牌ISUZU台灣總代理台北合眾汽車，自2026年5月1日起至6月30日止推出「夏季健檢活動」，透過多項檢查服務與商品限時優惠，陪伴運轉職人一同力抗炎夏。本次活動提供回廠車主19項免費健檢服務，包含駕駛室、引擎室、底盤及冷氣系統等，透過最專業與完善的檢查為車況把關，同時針對冷氣清洗套餐、引擎管道清洗(油道清洗、噴油嘴清洗)以及3種規格電瓶(75D23L、80D26L、115E41L)提供85折優惠，購買4條以上輪胎則享8折優惠(限直營服務廠)，讓守護愛車性能與安全更加省心；此外，活動亦針對精裝腳踏墊與特仕版擋泥板等兩項配件推出限時優惠價，不僅可維持車輛裡外整潔，更兼顧日常實用性與整體質感。為回饋車主們的長期支持，ISUZU台北合眾汽車同步推出滿額贈禮活動。活動期間凡當日回廠消費滿6,888元，即可獲得限量「車用手機架」乙個(數量有限，送完為止)，為車主們提升行車安全與便利性。誠摯邀請全台ISUZU車主把握夏季健檢活動期間預約回廠檢查，讓愛車以最佳狀態迎接盛夏挑戰，穩健暢行每一段職人旅程。