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王品天天送雞排！就饗鐵板燒3口味現煎雞腿排 今起連3天優惠

▲就饗鐵板燒人氣主食，左起：「泰式香菜雞腿排」、「爆醬起司雞腿排」。（圖／王品集團提供）

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▲大心x多力多滋迷你脆香菜口味「香菜祭」新品開吃。（圖／瓦城集團提供）

瓦城：大心，樂子the Diner香菜祭！母親節優惠送SABON明星體驗禮兌換券

元。



即日起至6月4日（四），大心全台門市單筆消費滿599元， 並出示多力多滋任一產品實體包裝，即招待「啾心鮮蝦棒」1支（ 原價99元，數量有限贈完為止）。



樂子the Diner美式料理則推出「 多力多滋香菜牛肉堡2.0」450元、「 多力多滋厚培根香菜沙拉」420元、「多力多滋阿米哥炒蛋」360元，還有甜點「多力多滋香菜花生煎餅」280元、飲料「花生香菜多力多滋奶昔」200元。



瓦城集團母親節優惠，全品牌推出「寵媽計畫」，即日起至5月25日，全 台任一門市點用三人（含）以上套餐，即贈限量「SABON 明星體驗禮兌換券」，憑券可至全台SABON門市兌換；結帳出示wa10 APP會員可享抽獎資格，有機會獲得雙人不限航點來回機票。



▲樂子the Diner全新5款聯名餐點，打造香菜宇宙。（圖／瓦城集團提供）



王品集團免費送雞排優惠！旗下就饗鐵板燒表示，今5月5日至5月7日連續3天，天天免費送出100份現煎雞腿排，而且有辣子、香菜、起士3款口味任選，全台門市5家排隊領號碼牌一覽。瓦城集團旗下大心與樂子the Diner，攜手多力多滋推出期間限定「香菜祭」；母親節「寵媽計畫」免費送SABON明星體驗禮兌換券。王品集團旗下就饗鐵板燒要免費請大家吃雞排！主打海陸主餐搭配自助吧無限享用，就饗鐵板燒精選人氣主餐雞腿排，全新推出3款風味，包括放滿香辣脆片的「當紅辣子雞腿排」、爆量香菜酸辣口感的「泰式香菜雞腿排」與濃郁「爆醬起司雞腿排」。最大方的是，還可以從辣子、香菜、起士3款口味中任選。提醒大家，每店每日限量20份，每天共免費贈送100份雞腿排，合計贈出300份；活動期間每日將在各門市開店時，發放限量20張號碼牌，每張號碼牌可抵用1份指定雞排餐點，每人限領1張（發完為止）；活動詳細辦法以品牌官網說明為準。◾️地址：台北市大安區忠孝東路四段49巷4弄10號電話：02-2731-6499時間：11:00-22:00◾️地址：台北市中山區長安東路二段78-2號1樓電話：02-2509-1277時間：11:30-15:15／17:30-22:00◾️地址：新北市三重區五華街282號4樓電話：02-2855-9643時間：11:00-21:00◾️地址：高雄市左營區富民路353號電話：07-558-0198時間：11:30-15:00／17:00-22:00◾️地址：高雄市前鎮區中華五路789號7樓電話：07-8123800時間：11:30-15:30／17:30-22:00瓦城集團鎖定香民商機，即日起至6月10日（三），攜手多力多滋迷你脆香菜口味，推出期間限定「香菜祭」，大心新泰式麵食推薦「多力多滋X香菜酸辣海陸麵」300元、「多力多滋X香菜椒麻雞拌麵」270