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民進黨2年一次的黨職選舉即將登場，並改選黨代表、地方黨部主委，黃捷、吳沛憶分別同額競選高雄、台北黨部主委，兩人近日共同拜會台日關係協會會長謝長廷，期盼從謝長廷深厚的智慧與洞見中汲取養分，請益當前國家政局以及民進黨的黨務發展，為台灣的未來盡一份責任。黃捷、吳沛憶近日共同拜訪台日關係協會長謝長廷，並指出，謝長廷長年為台灣民主與外交努力，現任總統府資政，曾任駐日代表、高雄市長與行政院長，也是民進黨創黨的核心人物之一，不僅為「民主進步黨」命名，亦曾擔任黨主席，其歷練與視野令人敬重。黃捷、吳沛憶指出，兩人目前同時擔任民進黨團副書記長及青年局副局長，未來也將共同承擔民進黨北高黨部主委的責任。黃捷、吳沛憶說，在這個承先啟後的重要時刻，特別當面向謝長廷表達對其40年來為台灣奉獻的感謝，也期盼從前輩深厚的智慧與洞見中汲取養分，請益當前國家政局以及民進黨的黨務發展，為台灣的未來盡一份責任。