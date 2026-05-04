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台日韓中PMI齊揚 能源漲推升傳產拉貨潮

電子、傳產都走揚 背後原因大不同

伊朗戰爭打超過2個月，國際原物料齊揚，但對台灣製造業來說卻帶來利多。中華經濟研究院今（4）日公布4月製造業採購經理人指數（PMI）為60.3%，較3月上升4.9個百分點，創下2021年9月，也就是近5年來最大擴張。中經院長連賢明受訪說，4月PMI從55.4%上升到60.3%，主要有3個原因，第一是伊朗戰爭使得廠商選擇提前拉貨，造成原物料需求大幅增加；其次是台灣第1季進出口非常，尤其是電子業墊高景氣指數；第三，除了製造業之夜，非製造業採購經理指數（NMI）也繳出好成績單，較3月上升4.0個百分點，來到58.3%。中經院副研究員陳馨蕙報告，4月即便伊朗戰爭持續影響，但PMI、NMI持續走揚，一部分來自從去年11月就出現的AI熱潮拉貨熱潮，帶動半導體、伺服器及重電等AI相關產業。第二類是今年3月戰爭之下，許多廠商開始提前拉貨，理由是擔心油價飆升後會造成成本上升，包括2月至4月都出現價格抬升，反應在像是鋼鐵、塑化產業表現上。她指出，不僅僅是台灣的PMI走揚，包括中國、日本、韓國等走勢都比較強，而日韓狀況與台灣類似，也受到AI產業挹注；但像是越南、印尼兩國都已經開始在反映油價上揚所造成通膨。中華採購與供應管理協會顧問白宗城說，反映市場恐慌的VIX指數也掉到16%，代表大家已對伊朗戰爭這種地緣政治問題鈍化，當作長期定價一部分，而非極端狀況，而近期的未完成訂單不斷攀升，也代表新訂單進來速度遠高於消化速度，從人力雇用來看也一直增長，顯示業者對於未來看法是正向。即便AI產業、非AI產業本次都出現好成績，但前者是具有需求支撐，後者是基於戰爭推升價格的囤貨效應，是否也意味後者更容易因戰爭演變而急轉直下？陳馨蕙表示，半導體AI需求是長線看好，且可以全數轉嫁可以給客戶端，但是傳產方面則是來自成本及供給端壓力，兩者好表現背後確實都存在差異。中經院副院長陳信宏說，科技產業現狀是「軟不如硬」，下游業者持續迭代出性價比更高、性能更高的產品，上游都均有辦法轉嫁成本上升，但近期也出現許多廠商在協尋第二供貨來源（second source），是未來值得觀察重點。白宗城補充，非AI類產品也有許多不同表現，比如是消費型電子產品，據業者反饋，今年下半年是值得期待；傳統貨品中的化學品受到東南亞油價、電價影響，造成表現比較疲弱，而像是與油價無關的汽車產業，就變成廠商在毛利率高低之間必須要作所取捨。另外，傳產長期面臨終端需求不濟及中國產能過剩的雙重壓力，如今中國PMI走揚，是否可能加劇傾銷問題？白宗城說，中國積壓訂單、產成品庫存都在走低，認為中國現狀還不足以威脅到其他市場，屬於內部體質調整。