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▲鞠同鎬親自發文回應霸凌指控。（圖／IG@donghokook）

出演韓國戀愛實境節目《單身即地獄4》而爆紅的鞠同鎬，憑藉會計師背景和帥氣外型迅速圈粉，節目播出後更轉型為網紅在演藝圈活躍中，沒想到近日他卻被指控校園霸凌，受害者表示看到鞠同鎬就覺得「活在地獄裡」，為此鞠同鎬今（4）日透過IG發出長文，表示這些指控都是虛假消息，且自己根本不認識對方，也沒跟對方說過話。根據爆料，一名自稱為律師的A某公開指控，鞠同鎬在學生時期曾經言語、行為霸凌自己，A某表示，當年曾被以「告白」方式被惡意取笑，導致心理受到嚴重打擊，不僅如此，當時還發生將圖釘放在椅子上、置物櫃塗強力膠等惡意行為，A某直言鞠同鎬出演節目爆紅後，感到「像活在地獄裡」，認為加害者沒資格成為公眾人物後受到追捧。事件曝光後，鞠同鎬所屬經紀公司第一時間表示正在確認相關事實，隨後鞠同鎬本人透過IG發出長文，針對外界指控逐一否認，他強調，自己從未有辱罵他人、強迫飲酒、毆打他人或吐口水等行為，否認曾對A某進行任何形式的霸凌。針對「告白」等說法，鞠同鎬指出自己當時才10歲，自己和對方也不是朋友，甚至沒有聊過天，表示指控內容「毫無根據」，同時他表示，如果自己當年真的有霸凌對方的話，那為什麼不早一點出來指控，而是在走紅後才拿出來說，認為是惡意抹黑。不過，鞠同鎬也表示，對於部分可能涉及誤會或被曲解的內容，願意透過法律程序釐清事實；若是未來查證後確定自己有過往不當行為，他也會負起責任並公開道歉。目前該事件仍處於雙方各執一詞的階段，尚未有第三方證據或正式司法調查結果出爐。