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國民黨內部近期為了軍購版本吵翻天，黨主席鄭麗文堅持「3800億+N」版本，強調要有美方發價書才給錢；但部分立委卻傾向支持8000億元版本，預算之爭變成內鬥，副主席季麟連還飆罵立法院長韓國瑜支持8000億是「賣黨求榮」，喊話要開除韓國瑜黨籍。鄭麗文雖事後滅火，稱事件已翻篇，但《TPOC台灣議題研究中心》數據顯示這場風暴已點燃基層護韓大火，黨中央若想硬推路線、威嚇韓國瑜，恐怕是打錯算盤。韓國瑜的基層實力極具韌性。今年第一季鄭麗文總聲量雖達120萬則，略高於韓國瑜的114.5萬則，但韓國瑜好感度（P/N值）為0.46，顯著優於鄭麗文的0.37。進入4月，鄭麗文靠出訪中國讓討論量飆升至177.7萬則，好感度爬到0.58；然而韓國瑜在缺乏特定紅利下，仍穩守44萬則討論量的高水位，好感度也上揚到0.52。相較之下，總召傅崐萁第一季聲量僅28.4萬則，4月更萎縮至9.5萬則。季麟連稱開除韓國瑜黨籍，藍營同溫層瞬間炸鍋，4月底到5月初短短幾天，社群平台提及韓國瑜的貼文達1013篇，總互動數高達46萬次。這股能量獲得黨內大將力挺，如徐巧芯單篇貼文互動達5.7萬次，趙少康、羅智強等戰將也發文護航。對比之下，鄭麗文被提及貼文僅195則、互動10萬次，傅崐萁只有40則貼文、6.8萬次互動，顯示基層民心向韓國瑜傾斜。鄭麗文社群平台湧入大量反對留言，網友批「自己人整自己人」、「破壞團結」，甚至翻舊帳質疑鄭麗文領導方式。這場軍購大戰，證明韓國瑜依然是藍營的超級太陽，即便位居院長中立職務，一舉一動仍牽動支持者的神經。數據顯示，任何針對韓國瑜的政治動作，都只會激發更強大的回防力量；這股民意力量，也將牽動藍營2026的選戰勝敗。