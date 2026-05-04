台北市鼠患問題延燒，在社群平台Threads出現大量老鼠四處出沒在北市各處的影片，北市府直接將老鼠藥丟在公園，引發議論。因不僅可能造成小朋友誤食問題，還可能讓寵物、野生動物誤食，進而破壞生態鏈。事實上，2024年紐約一隻明星貓頭鷹弗拉科 (Flaco)因吞下老鼠藥身亡，這一案例在當時一度引發譁然。
明星貓頭鷹Flaco誤食老鼠藥
綜合外媒報導，弗拉科 (Flaco)是一隻歐亞雕鴞（Eurasian eagle owl），2010年於北卡羅來納的鳥類公園孵化後，被送至紐約市中央公園動物園裡，一路成長；而在2023年2月，弗拉科的籠子意外遭人為破壞，使得弗拉科飛離了動物園，許多人在紐約市許多地區目睹弗拉科的蹤影，園方雖嘗試誘捕但屢屢失敗。
所幸弗拉科很快就適應了野外生活，動物園官員與關注弗拉科的粉絲起初對牠的生存感到擔憂，但牠很快展現出捕捉老鼠及其他獵物的能力。動物園在多次嘗試失敗後，後來暫停了重新捕捉牠的行動。許多民眾也開始紛紛在曼哈頓街頭以及中央公園拍攝弗拉科的英姿。
沒想到，在2024年2月時，弗拉科因撞上一棟大樓的玻璃帷幕身亡，使得鳥類遭窗殺的問題一度成為紐約政治的討論焦點；而在同年3月底關於弗拉科的死因檢驗報告出爐，發現弗拉科感染鴿子皰疹病毒（pigeon herpesvirus），且體內驗出四種紐約常用的老鼠藥成分，在撞上窗戶前就已有多重器官感染與發炎，園方表示，即使沒有遭受外傷，這些因素也會對他造成嚴重傷害，最終導致死亡，並可能使他更容易撞上或從建築物上墜落。
老鼠藥沒滅鼠 反讓野生動物受害
美媒《Business Insider》當時提到，老鼠藥問題也影響著部分猛禽和其他動物。許多鳥類和其他野生動物經常被原本用於滅鼠的滅鼠劑毒死，隨著紐約、芝加哥和波士頓等城市加大滅鼠力道，這種情況發生的可能性越來越大。
抗凝血滅鼠劑，因可阻止血液凝固，導致動物內出血而死，原本用於滅鼠，卻無意中毒害了世界各地的其他物種，其中猛禽受到的影響最大。
2018 年發表在《獸醫醫學科學雜誌》上的一篇文獻資料發現，全球 60% 的各種猛禽物種體內都檢測到了老鼠藥，其中包括貓頭鷹、獵鷹、鷹和雕。鳥類接觸鼠藥的途徑有多種，包含直接接觸，或食用中毒的獵物，這些獵物可能是老鼠，甚至是其他非囓齒類動物，例如小型哺乳動物和爬行動物，它們也可能無意中接觸到了鼠藥。由於老鼠藥需要幾天才能殺死動物，貓頭鷹有足夠的時間捕食並攝入毒藥。即使動物死亡後，它們體內仍會殘留一定量的毒藥，這些毒藥會轉移到其他食腐動物身上。
FLACO法案
在弗拉科因老鼠藥而身亡後，紐約市議員阿布瑞尤（Shaun Abreu）提出了三項「Flaco 法案」，其中一項目的在阻止像 Flaco 這樣的鳥類不必要的死亡事件。其中一部分法案將要求衛生部門以老鼠節育措施取代老鼠藥。
阿布瑞尤表示，「Flaco 的驗屍結果證實了我們最壞的擔憂，牠攝入了致命劑量的老鼠毒藥。滅鼠藥不僅對我們所喜愛的動物具有毒性，而且在減少鼠患方面也越來越無效。現在是時候採取新的做法，打造一個更好、更安全、更環保的城市」；他強調，「我們無法靠毒藥解決鼠患問題，但我們卻在嘗試的過程中造成很大的傷害。」
這一項老鼠絕育計畫，是針對老鼠投放賀爾蒙藥物，抑制雌鼠的卵巢功能及雄鼠的精子生成，並用一氧化碳與乾冰處理鼠洞。哈林區開始執行後，老鼠目擊事件減少25％。
紐約滅鼠有何最新行動？
紐約前任市長亞當斯（Eric Adams）曾在紐約市府設置特別職位「滅鼠沙皇」，在哈林區試行設置大型垃圾箱；而紐約新任市長曼達尼（Zohran Mamdani）在上任百日後則強調，「如果你家在這張地圖標誌有大桶子的附近，2027年底前，你的社區將會有老鼠進不去的垃圾收集裝置，大垃圾桶內的廢棄物可自動由垃圾車的一側倒入」；他放話在2031年底前，紐約市全區垃圾將「容器化」，老鼠的日子會不好過，卻是紐約客的好日子。
紐約市環境衛生局在各區設置「帝國垃圾箱」（Empire Bin），將這些大型垃圾箱的箱蓋密封，老鼠無法進入享用廚餘等食物，同時開始要求民眾垃圾分類，若未依規定處理垃圾廢棄物，可能面臨罰款，而密閉垃圾桶會在每周固定的晚間被推至路旁，等待清潔車輛在隔日清晨來處理。
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綜合外媒報導，弗拉科 (Flaco)是一隻歐亞雕鴞（Eurasian eagle owl），2010年於北卡羅來納的鳥類公園孵化後，被送至紐約市中央公園動物園裡，一路成長；而在2023年2月，弗拉科的籠子意外遭人為破壞，使得弗拉科飛離了動物園，許多人在紐約市許多地區目睹弗拉科的蹤影，園方雖嘗試誘捕但屢屢失敗。
所幸弗拉科很快就適應了野外生活，動物園官員與關注弗拉科的粉絲起初對牠的生存感到擔憂，但牠很快展現出捕捉老鼠及其他獵物的能力。動物園在多次嘗試失敗後，後來暫停了重新捕捉牠的行動。許多民眾也開始紛紛在曼哈頓街頭以及中央公園拍攝弗拉科的英姿。
沒想到，在2024年2月時，弗拉科因撞上一棟大樓的玻璃帷幕身亡，使得鳥類遭窗殺的問題一度成為紐約政治的討論焦點；而在同年3月底關於弗拉科的死因檢驗報告出爐，發現弗拉科感染鴿子皰疹病毒（pigeon herpesvirus），且體內驗出四種紐約常用的老鼠藥成分，在撞上窗戶前就已有多重器官感染與發炎，園方表示，即使沒有遭受外傷，這些因素也會對他造成嚴重傷害，最終導致死亡，並可能使他更容易撞上或從建築物上墜落。
老鼠藥沒滅鼠 反讓野生動物受害
美媒《Business Insider》當時提到，老鼠藥問題也影響著部分猛禽和其他動物。許多鳥類和其他野生動物經常被原本用於滅鼠的滅鼠劑毒死，隨著紐約、芝加哥和波士頓等城市加大滅鼠力道，這種情況發生的可能性越來越大。
抗凝血滅鼠劑，因可阻止血液凝固，導致動物內出血而死，原本用於滅鼠，卻無意中毒害了世界各地的其他物種，其中猛禽受到的影響最大。
2018 年發表在《獸醫醫學科學雜誌》上的一篇文獻資料發現，全球 60% 的各種猛禽物種體內都檢測到了老鼠藥，其中包括貓頭鷹、獵鷹、鷹和雕。鳥類接觸鼠藥的途徑有多種，包含直接接觸，或食用中毒的獵物，這些獵物可能是老鼠，甚至是其他非囓齒類動物，例如小型哺乳動物和爬行動物，它們也可能無意中接觸到了鼠藥。由於老鼠藥需要幾天才能殺死動物，貓頭鷹有足夠的時間捕食並攝入毒藥。即使動物死亡後，它們體內仍會殘留一定量的毒藥，這些毒藥會轉移到其他食腐動物身上。
FLACO法案
在弗拉科因老鼠藥而身亡後，紐約市議員阿布瑞尤（Shaun Abreu）提出了三項「Flaco 法案」，其中一項目的在阻止像 Flaco 這樣的鳥類不必要的死亡事件。其中一部分法案將要求衛生部門以老鼠節育措施取代老鼠藥。
阿布瑞尤表示，「Flaco 的驗屍結果證實了我們最壞的擔憂，牠攝入了致命劑量的老鼠毒藥。滅鼠藥不僅對我們所喜愛的動物具有毒性，而且在減少鼠患方面也越來越無效。現在是時候採取新的做法，打造一個更好、更安全、更環保的城市」；他強調，「我們無法靠毒藥解決鼠患問題，但我們卻在嘗試的過程中造成很大的傷害。」
這一項老鼠絕育計畫，是針對老鼠投放賀爾蒙藥物，抑制雌鼠的卵巢功能及雄鼠的精子生成，並用一氧化碳與乾冰處理鼠洞。哈林區開始執行後，老鼠目擊事件減少25％。
紐約滅鼠有何最新行動？
紐約前任市長亞當斯（Eric Adams）曾在紐約市府設置特別職位「滅鼠沙皇」，在哈林區試行設置大型垃圾箱；而紐約新任市長曼達尼（Zohran Mamdani）在上任百日後則強調，「如果你家在這張地圖標誌有大桶子的附近，2027年底前，你的社區將會有老鼠進不去的垃圾收集裝置，大垃圾桶內的廢棄物可自動由垃圾車的一側倒入」；他放話在2031年底前，紐約市全區垃圾將「容器化」，老鼠的日子會不好過，卻是紐約客的好日子。
紐約市環境衛生局在各區設置「帝國垃圾箱」（Empire Bin），將這些大型垃圾箱的箱蓋密封，老鼠無法進入享用廚餘等食物，同時開始要求民眾垃圾分類，若未依規定處理垃圾廢棄物，可能面臨罰款，而密閉垃圾桶會在每周固定的晚間被推至路旁，等待清潔車輛在隔日清晨來處理。
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