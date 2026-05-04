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賴清德總統上周六到史瓦帝尼展開國是訪問，總統府事前保密到家，在賴清德抵達史國後才透過臉書宣布。賴清德強調，中華民國台灣是主權獨立的國家，任何國家都沒有權利阻擋台灣為世界做出貢獻，台灣會持續強化實力，穩健走向世界。但賴清德搭乘友邦專機出訪的方式，仍舊引起學界的討論。賴清德原訂4月22日出訪史國，參加史瓦帝尼國王史瓦帝三世登基40週年及58歲華誕，卻因為模里西斯等3國臨時取消專機的飛航許可，在出訪前一天宣布取消行程。之後外交部長林佳龍以總統特使的身份代表賴清德出席典禮，史國也派副總理札杜莉訪台。媒體報導，賴清德就是搭乘札杜莉訪台回程的專機，秘密抵達史瓦帝尼進行國是訪問。賴清德抵達史國透過臉書表示，台灣不尋求對抗，但也絕不放棄走向世界。但這種搭乘友邦專機「突圍」的模式，難免讓人覺得怪怪的，對比原訂4月初訪前賴政府敲鑼打鼓，聲稱此行將達成巨大的成就，更有明顯的落差。外交部聲稱，賴清德此次出訪是「ATA模式」（Arrival then Announce，秘密抵達後宣布），但學者卻稱國際上的「ATA模式」都是前往戰亂、有高危險性的地區，賴清德前往友邦訪問，國安及外交團隊「吹噓」ATA模式，根本是過度誇大，也極為不恰當。賴政府把此次訪問視為突破對岸的封鎖，但若不是之前宣布出訪時太過高調，未必不能成行。如果國安團隊能夠預判到對岸的打壓，當初出訪時直接採取「ATA模式」不就好了？如今史國慶典已經結束，賴清德才秘密抵達，就好像喜宴已經散席了，才到現場補紅包，味道就完全不同了。賴清德聲稱此行是穩健走向國際，但看在國人眼中難免有些委屈。專機是國家主權的延伸，台灣的總統專機無法成行，總統卻要搭乘史國的專機、在史國主權的護航、遮掩下才能出訪，看在世人的眼中，這究竟是打開了台灣的國際空間，還是凸顯了台灣國際空間遭受打壓的現實？在遭受中共打壓無法出訪時，無論朝野都同聲譴責中共，國人也多對賴清德和民進黨政府抱以同情，認為對岸打壓賴清德傷害台灣人民情感。這種情緒對民進黨的選情多少都是加分的。但當賴清德用這種方式出訪時，人民難免五味雜陳，不管賴政府怎麼說，多數人應該都高興不起來。和對岸硬碰硬、在哪裡跌倒就要在哪裡爬起來，這是賴清德的性格使然，但從政治上來看，對民進黨的選情卻看不到明顯的利益。國人在賴清德遭受打壓時同情、支持賴清德，卻未必能理解、認同賴清德的密訪，連去個邦交國都要遮遮掩掩，談何走向國際？1994年李登輝出訪中美洲友邦哥斯大黎加過境夏威夷，美方不發簽證、禁止入境、不准過夜，李登輝憤而拒絕下機，穿著睡衣和拖鞋在機艙內接見時任AIT主席白樂崎，送白樂崎下飛機時，李登輝還諷刺的說自己不能送到機門，以免不小心滑落到美國土地上。李登輝的舉動引發美國國會的關注，痛批行政部門，隔年李登輝母校康乃爾大學邀訪李登輝回母校，參眾議員聯名寫信給柯林頓總統，要求同意李登輝回母校，李登輝才於1995年6月以私人行程名義訪問康乃爾大學，並發表「民之所欲、常在我心」的演說，之後也開啟了我國總統「過境外交」的新頁。李登輝的突破是向上突破，讓台灣的國際空間和能見度越來越大。陳水扁卸任前的「迷航之旅」是個笑話，總統自取其辱，人民也臉上無光。賴清德這次「突圍」究竟是向上還是向下？台灣的國際空間是越來越大，還是越來越小，未來是否每次都要出奇招，然後沾沾自喜，人民都等著看。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com