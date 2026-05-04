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針對北市現狀，環境部彙整提出4點精進建議：

分工合作應變： 比照「登革熱」防疫模式，由市府高層統籌環保、衛生、公園、市場、下水道、及里政等相關主責局處，強化跨機關協調與資源調度。

比照「登革熱」防疫模式，由市府高層統籌環保、衛生、公園、市場、下水道、及里政等相關主責局處，強化跨機關協調與資源調度。 資訊公開透明： 應主動公佈防治動向與具體措施，讓民眾明確知悉，既能提高防治透明度，能提醒市民注意孩童及寵物安全。

應主動公佈防治動向與具體措施，讓民眾明確知悉，既能提高防治透明度，能提醒市民注意孩童及寵物安全。 落實區域分工： 公共區域應明確分配責任局處，落實分工機制，確保包含市場、公園、下水道等鼠隻易聚集處皆能落實防治工作，不留死角。

公共區域應明確分配責任局處，落實分工機制，確保包含市場、公園、下水道等鼠隻易聚集處皆能落實防治工作，不留死角。 召開專家會議： 可邀集環境衛生、鼠害防治相關專家學者召開會議，依據地方環境特性及鼠類行為特徵，擬定科學化防治對策。

近期台北市鼠害導致許多民眾擔憂。而北市府環保局局長徐世勳今（4）日拜會環境部。會中雙方就目前台北市防治執行方式、投藥點資訊公開及遭遇的問題等進行深入交流。環境部建議，針對北市現況有4大精進建議，比照「登革熱」防疫，由市府高層統籌相關局處，「鼠害防治並非單獨屬環保局的責任」，需要建置全市府系統性的應變機制。針對近期台北市鼠害問題，北市環保局局長徐世勳於今日下午率隊拜會環境部，由環境部次長謝燕儒、次長沈志修率化學物質管理署、環境管理署同仁親自接見。會中雙方就目前台北市防治執行方式、投藥點資訊公開及遭遇的問題等進行交流。徐世勳於會中表示，北市府高度重視鼠患問題，由府層級長官經常召開跨局處會議，分工合作，以環境整理整頓優先，用藥為輔，並依現場狀況因地制宜進行防治，目前已有良好成效。謝燕儒及沈志修指出，於會中提及，鼠害防治「並非單獨屬環保局的責任」，需要建置全市府系統性的應變機制。環境部說，會後雙方達成共識，鼠害防治是一項長期的環境管理工作，絕非一蹴可幾，應從「斷糧、堵漏、滅除」3大核心原則出發，動態調整策略。環境部重申，中央將持續提供專業技術支援，協助地方政府執行防治工作，並已責成資科司彙整並公開相關宣導資源，提升大眾防疫意識。期許透過中央與地方的緊密配合，整合科學防治與行政資源，為台北市民建構更安全、整潔的城市生活環境。