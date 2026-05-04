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摺疊機轉軸龍頭富世達正式公告首季財報，在AI伺服器業務帶動下，首季營收達41.83億元，年增85.8%，稅後盈餘9.17億元，年增157%，單季每股純益（EPS）來到13.38元，改寫歷史新高。富世達首季毛利率受惠於產品組合優化與營收規模擴大，衝至32.3%，較去年同期大幅拉升逾10個百分點。董事長先前預期，伺服器相關營收占比將從去年的36%成長至2026年的5成以上，成為推升獲利的定海神針。目前富世達已加速出貨輝達GB300伺服器用水冷快接頭，並成功打入新世代VeraRubin系列供應鏈。面對產能追不上訂單，公司正積極展開全球擴產，越南廠區預計於第三季分批量產出貨。儘管AI業務正處於高速成長期，富世達在智慧型手機轉軸依然維持穩定貢獻，持續作為華為摺疊機的供應主力。雖然手機市場可能進入機種過渡期，但隨著新產能陸續到位，市場預期伺服器產品出貨量將在下半年進一步放大。富世達將於5日召開法說會，屆時將針對產能調度與營運後勢提供更詳盡的說明。受基本面利多激勵，富世達股價在財報公告前已站穩2000元大關，4日盤中一度衝上2275元漲停價，終場收在2215元，漲幅達7%。