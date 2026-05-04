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2026地方大選嘉義市長部分，綠營早早確定由立委王美惠參選，而藍白合派出前立委張啓楷出戰，根據TVBS民調中心今（4）日最新數據，在具備投票意願的市民中，王美惠獲得43%支持度，張啓楷則以37%緊追在後。雙方目前僅差距6個百分點，另有20%的選民尚未表態。民調顯示明顯的年齡層分野，張啓楷在年輕族群中優勢顯著，20至29歲選民支持度高達57%，30至39歲也以44%領先；相較之下，王美惠在40歲以上的支持度則全面反超，其中40至49歲更以52%強壓張啓楷的31%。張啓楷在東區獲得43%的支持，優於王美惠的36%；然而在西區，王美惠則發揮強大實力，以49%的支持度壓倒張啓楷的32%。至於中間選民，王美惠以41%的支持度領先張啓楷的23%，不過這族群仍有36%的人未做決定，是未來半年雙方爭取的重點之一。面對落後6%的局勢，張啓楷表示對年輕人的高支持度感到振奮，但也坦言西區與長輩票源需加強。他指出，現任市長黃敏惠已承諾全力輔選，加上民眾黨中央人力將南下支援，有信心在未來六個月透過勤跑基層，爭取逆轉勝的機會。本次調查是TVBS民意調查中心於115年4月24日至30日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,081位20歲以上嘉義市民，其中拒訪為133位，拒訪率為12.3%，最後成功訪問有效樣本948位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。