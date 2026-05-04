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伊朗半官方媒體今（4）日稍早報導宣稱，伊朗軍方發射了2枚飛彈，擊中了一艘行駛在荷姆茲海峽的美國軍艦，但這一消息隨即遭美國官員否認。根據路透報導，引述伊朗半官方的法爾斯通訊社稱，兩枚飛彈在海峽南端入口、伊朗海軍設有基地的賈斯克港附近擊中了該軍艦。伊朗海軍表示，已透過發出迅速且果斷的警告，阻止「美國猶太復國主義」軍艦進入荷姆茲海峽區域。美國政治新聞媒體Axios指出，美國一名高階官員否認軍艦被伊朗飛彈擊中的說法。美軍中央司令部也在社群平台X駁斥這一說法，澄清軍艦並未被伊朗飛彈擊中，提到美軍正在執行自由計畫（Project Freedom）並封鎖伊朗海港。不過，這一消息讓國際油價4日盤中突然大漲，布蘭特原油期貨跳漲逾5%，報每桶113美元，西德州中級原油漲4.5%，報每桶106.6美元。