近期台北的鼠患議題受到社會關注，日前甚至出現民眾確診漢他病毒的案例，如何有效「根除老鼠」也成為大眾關心的焦點。就有民眾在網路上表示：「長輩說過老鼠聽得懂人話！」貼文一出不僅引發數萬人共鳴，甚至有不少人提出真實遭遇，讚嘆老鼠真的很聰明。對此，科學實驗的測試結果出爐，也顛覆了大眾的刻板印象。
老鼠聽得懂人類講話？一票人狂喊：牠們超聰明
看到近期鼠患議題延燒，有網友在社群平台 Threads 上發文分享：「我們家長輩曾經說過，老鼠都聽得懂你在說什麼。有一次我們就是很安靜，還假裝出門了，關燈然後用力關門、悄悄回來，才順利抓到老鼠！」
貼文曝光後，立刻引爆超過萬名網友按讚，大家紛紛留言吐露自家的經驗談：「人證+1，以前老家用黏鼠板黏到一隻老鼠，阿嬤跟他說我放你走，你回去跟你的同伴說不要再來，否則我會殺光你全家，從此以後家裡沒老鼠」、「不能說到老鼠，要說米奇或吱吱，不然牠們聽得懂」、「南部人，真的聽過這種說法」、「小時候家裡出現老鼠，長輩出動捕鼠籠叫我們不要亂講話，剛開始都能順利抓到，某次我們小孩白目說 又有老鼠又要用籠子抓老鼠喔~結果再也抓不到，我們被罵翻」。
老鼠會聽人類語言？逃脫全靠「直覺」
雖然老鼠真的很聰明，甚至有研究指出牠們的智商堪比 8 歲兒童，在動物界可排進前十名，但牠們真的聽得懂人類說話嗎？過去公視科普節目《流言追追追》就曾進行實驗，測試「老鼠是否會因為聽懂人話而避開陷阱？」
但實驗結果顯示，這些老鼠在聽完兩位主持人在旁邊大聲討論「捕鼠計畫」之後，行為模式與前後的差距並不大。牠們依然會進入捕鼠籠，但都能輕鬆避開黏鼠板，因此認為「老鼠其實聽不懂人話」。
節目隨後又安排了獨木橋空間測試，以及科學界常用的「莫里斯水迷宮（Morris water maze）」測試。結果發現，老鼠雖然討厭水，但其實擁有極佳的游泳本能，且游泳速度超快；經過幾次練習後，老鼠能越來越快找到水中的小平台，甚至過了 30 天之後，這段空間記憶依然持續存在。
最後節目組也總結，經過上述實驗證明，老鼠之所以這麼難被人類捕捉，並不是因為牠們聽得懂人話，而是因為擁有超強的記憶力與方向感，能夠記住快速又安全的回巢路線。更厲害的是，老鼠腦袋雖然小小的，但掌管空間與方向感的海馬迴特別發達。正是因為這種強大的「按圖索驥」能力與生存直覺，才會讓人類產生「老鼠聽得懂人話、很難抓」的刻板印象。
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看到近期鼠患議題延燒，有網友在社群平台 Threads 上發文分享：「我們家長輩曾經說過，老鼠都聽得懂你在說什麼。有一次我們就是很安靜，還假裝出門了，關燈然後用力關門、悄悄回來，才順利抓到老鼠！」
貼文曝光後，立刻引爆超過萬名網友按讚，大家紛紛留言吐露自家的經驗談：「人證+1，以前老家用黏鼠板黏到一隻老鼠，阿嬤跟他說我放你走，你回去跟你的同伴說不要再來，否則我會殺光你全家，從此以後家裡沒老鼠」、「不能說到老鼠，要說米奇或吱吱，不然牠們聽得懂」、「南部人，真的聽過這種說法」、「小時候家裡出現老鼠，長輩出動捕鼠籠叫我們不要亂講話，剛開始都能順利抓到，某次我們小孩白目說 又有老鼠又要用籠子抓老鼠喔~結果再也抓不到，我們被罵翻」。
雖然老鼠真的很聰明，甚至有研究指出牠們的智商堪比 8 歲兒童，在動物界可排進前十名，但牠們真的聽得懂人類說話嗎？過去公視科普節目《流言追追追》就曾進行實驗，測試「老鼠是否會因為聽懂人話而避開陷阱？」
但實驗結果顯示，這些老鼠在聽完兩位主持人在旁邊大聲討論「捕鼠計畫」之後，行為模式與前後的差距並不大。牠們依然會進入捕鼠籠，但都能輕鬆避開黏鼠板，因此認為「老鼠其實聽不懂人話」。
最後節目組也總結，經過上述實驗證明，老鼠之所以這麼難被人類捕捉，並不是因為牠們聽得懂人話，而是因為擁有超強的記憶力與方向感，能夠記住快速又安全的回巢路線。更厲害的是，老鼠腦袋雖然小小的，但掌管空間與方向感的海馬迴特別發達。正是因為這種強大的「按圖索驥」能力與生存直覺，才會讓人類產生「老鼠聽得懂人話、很難抓」的刻板印象。
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