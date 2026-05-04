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台北市近期「鼠輩橫行」，不僅夜市、公園淪陷，甚至連校園也傳出老鼠的蹤影，引發家長與市民集體焦慮，民進黨台北市議員許淑華指出，國內多位專家學者早在過去兩週便提出「源頭控管」的具體建言，但北市府的應對節奏卻明顯跟不上老鼠繁殖的速度，至今只有召開過三次相關會議，且市長蔣萬安僅在2月初親自主持過一次，隨後會議皆由副市長代勞，遭批防治決心「慢半拍」。許淑華直言，隨著夏天來臨，老鼠繁殖進入高峰期，專家更警示除了漢他病毒，甚至可能爆發「鉤端螺旋體病」，若市長不提高警覺親自整合跨局處資源，單靠被動應對根本無法解決問題。許淑華強調，鼠患防治不能只靠毒殺，必須回到源頭治理，她提出兩大治本方針，首先是全面盤點並更新雨水下水道，由於台北市管線老舊，早已成為老鼠繁衍的地下高速公路，若不補強縫隙，再多投藥也治標不治本；其次則是重新檢討都市使用分區規範，針對北市住商混合比例過高、巷弄餐廳廚餘管理不當等制度性問題進行調整。針對現行的投藥措施，許淑華質疑市府管理鬆散，甚至有公園出現「天女散花式」的不當投藥，恐導致家中小狗或野生動物誤食中毒，她要求市府應全面改用誘鼠盒並公開投藥位置，且須在一週內針對不當投藥來源提出調查報告。鼠患橫跨夜市、餐廳、公園與排水系統，絕非單一局處能解決！許淑華呼籲市長蔣萬安應趕快「動起來」，親自統籌環保、都發、民政與衛生局處並定期報告防治進度，拿出魄力與更長遠的解決方案，別讓市民的生活品質受鼠患影響。